Фабрики переподготовки и "молодой рабочий": как в Казахстане хотят поднять доходы населения

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На заседании казахстанского правительства обсудили введение в стране программы повышения доходов населения – среди прочих мер планируется открыть фабрики переподготовки квалификации и ввести понятие "молодой рабочий", передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИИР Серик Шапкенов заявил, что на рынке труда в Казахстане 300 тысяч безработных и молодежи, которая работает на низкооплачиваемой работе.

Для решения вопроса с их занятостью предлагаются ряд мер:

введение системы раннего выявления граждан, которые нуждаются в соцподдержке и занятости;

создание портрета гражданина, не имеющего соцстатуса, нуждающегося в поддержке, и определение его конкретных потребностей;

увеличение продолжительности и размера субсидирования проектов "Первое рабочее место" для молодежи, "Молодежная практика" для выпускников, "Контракт поколений";

введение в законодательство понятия "молодой рабочий" - для молодых рабочих не будет испытательного срока. Кроме того, будет выделено пособие на съем жилья для молодежи из других регионов;

для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, создадут центры поддержки женщин.

Кроме того, по сообщению министра, в стране введут фабрики переподготовки.

"Совместно с бизнесом создаем фабрики массовой переподготовки, повышения квалификации на базе учебных центров при предприятиях. Особое внимание в организации обучения будет уделено молодежи, востребованным профессиям", - заявил Шапкенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959992-fabriki-perepodgotovki-i-molodoy-rabochiy-kak-v-kazahstane-hotyat-podnyat-dohody-naseleniya/