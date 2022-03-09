Лестница "в светлое будущее": дверь появилась на месте стены в аэропорту Костаная (фото)

Фото: аэропорта Костаная

Казахстанцы обсуждали видео из аэропорта Костаная. Как стало известно, на месте стены, в которую упиралась лестница, появилась дверь, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор международного аэропорта Костаная Юрий Ким сообщил, что ремонт здания аэровокзала еще не закончен.

В связи с этим некоторые конструктивные решения не довели до завершения. Однако теперь на месте стены появилась дверь.

"Дверной проем установлен. На данный момент продолжается реконструкция здания", - пояснил директор аэропорта.

Фото: аэропорта Костаная

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с лестницей в аэропорту Костаная, которая упиралась прямо в стену. Пользователи принялись шутить по этому поводу, называя увиденное "дорогой в никуда" или "дорогой в светлое будущее".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959921-lestnitsa-v-svetloe-buduschee-dver-poyavilas-na-meste-steny-v-aeroportu-kostanaya-foto/