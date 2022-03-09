Упирающаяся в стену лестница в аэропорту Костаная озадачила казахстанцев (видео)

Кадр из видео: instagram.com/qumash_kz

Сегодня пользователи соцсетей активно обсуждают ремонт в аэропорту Костаная. Многих озадачила лестница, упирающаяся прямо в стену. Видео прокомментировали в воздушной гавани.

В соцсетях публикуют кадры из костанайского аэропорта с необычной лестницей, упирающейся в стену.

"В аэропорту Костаная недавно сделали ремонт. Теперь там есть лестница, ведущая в Новый Казахстан", - говорится в подписи к видео.

Пользователи стали шутить по этому поводу.

"Нужно постучать", "Дорога в никуда", "Хогвартс", "Там магия требуется, ничего вы не понимаете", "Дорога в светлое будущее", "Пропускают только избранных", "Там невидимый лифт, наверное, чтобы вниз спускаться", - пишут комментаторы.

Между тем юрист международного аэропорта Александр Ким изданию "Наш Костанай" прокомментировал ситуацию. По его словам, ремонт здания аэровокзала еще не закончен.

"В связи с этим некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Работы производятся согласно проектно-сметной документации. Дверной проем в месте установки лестницы будет изготовлен в ближайшее время", - сообщил Александр Ким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959858-upirayuschayasya-v-stenu-lestnitsa-v-aeroportu-kostanaya-ozadachila-kazahstantsev-video/