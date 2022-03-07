Вслед за президентом к казахстанкам обратился премьер Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем, восьмым марта. Его обращение появилось на официальном сайте премьера.

Ниже приводим полный текст поздравления Смаилова.

"Милые дамы!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

Прекрасная половина человечества ежедневно вносит свой посильный вклад в развитие Казахстана. На ваших хрупких плечах держатся семейный уют и единство коллектива, результативность ваших трудов во благо Независимого Казахстана!

Всего вам самого наилучшего, крепкого здоровья, устойчивого достатка, успехов в делах, добрых отношений с родными и близкими!

С наилучшими пожеланиями, премьер-Министр РК Алихан Смаилов", - сказал глава казахстанского правительства.

Ранее к представительницам прекрасного пола с поздравлением обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959662-vsled-za-prezidentom-k-kazahstankam-obratilsya-premer-smailov/