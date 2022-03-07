Токаев поздравил казахстанок с наступающим праздником

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил женщин и девушек с Международным женским днем. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Акорды.

Ниже приводим полный текст поздравления главы государства.

"Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник стал олицетворением красоты, добра и любви. Наша пословица "Әйел бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді" – имеет глубокое символическое значение.

В Казахстане созданы все условия для самореализации женщин. Они находят свое призвание в образовании и здравоохранении, в культуре и спорте, на производстве и в правоохранительной сфере.

Наши женщины занимают руководящие должности в государственных органах и крупных компаниях, добиваются успехов в бизнесе. Неуклонно возрастает их участие в общественной и политической жизни.

Неоценима роль матери в воспитании подрастающего поколения. Этот благородный труд заслуживает искреннего уважения.

В любом деле женщины проявляют профессионализм и ответственность, на любом поприще способствуют укреплению гармонии, мира и взаимопонимания.

Казахстан вступил в период системной трансформации и политических преобразований. Уверен созидательная энергия женщин нашей страны станет мощной движущей силой Нового Казахстана!

Желаю каждой из вас, дорогие женщины, здоровья, счастья и благополучия!" - сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959637-tokaev-pozdravil-kazahstanok-s-nastupayuschim-prazdnikom/