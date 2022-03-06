Потепление и снег с дождем: улицы Павлодара ушли под воду (видео)

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Резкое потепление и дождливая погода сегодня спровоцировали в Павлодаре подтопления. На городских дорогах образовались большие лужи, что стало затруднять движение автомобилей. Пешеходам приходится искать пути обхода, передает корреспондент NUR.KZ.

Дождь в Павлодаре начался накануне вечером и длился практически всю ночь. Днем осадки продолжились. Ночью на двух трассах пришлось закрывать движение машин из-за гололеда.

При этом в регионе началось потепление, о котором заранее предупреждали синоптики. Столбики термометров поднялись до +5 градусов, что спровоцировало таяние снега.

Пользователи Сети публикуют видео и фото с улиц Павлодара, которые оказались практически полностью под водой. В комментариях жители активно комментируют ситуацию.

"Каждый год одно и тоже"; "У нас дренажных систем нет"; "Это потому что неожиданно, как и всегда"; "Успокойтесь, завтра ночью все застынет", - написали пользователи под одним из роликов в Instagram.

Не выдержала потепления и дождя крыша павлодарского автовокзала. В сети появились кадры из здания, где из-под крыши течет вода. Между тем, в городском акимате сообщили, что техника работает в выходные.

"Сегодня работают 40 единиц техники. Продолжается уборка и вывоз снега с частного сектора. По откачке техника также работает. Сейчас она на проблемных участках. Это те участки, которые расположены ниже, и там собирается вода: по улицам Ак. Чокина, Сатпаева и так далее", - сообщил пресс-секретарь акима города Павлодар Салтанат Акимбекова.

К слову, по данным синоптиков, предстоящей ночью в Павлодарской области продержится теплая погода, при этом осадки будут продолжаться.

По сообщениям службы "112", в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15-28 метров в секунду. А 8 марта на столбиках термометров вновь появятся минусовые температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959605-poteplenie-i-sneg-s-dozhdem-ulitsy-pavlodara-ushli-pod-vodu-video/