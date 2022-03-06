Две трассы закрыли в Павлодарской области из-за непогоды

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Движение автотранспорта по двум трассам в Павлодарской области закрыли из-за ухудшения погодных условий.

Как пишет издание Pavlodarnews.kz, об этом предупредили в службе "112".

"В связи с ухудшением погодных условий (дождь, снег, ветер, гололёд) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта", - говорится в сообщении.

Движение ограничили на отрезке от 426 до 526 км трассы "Омск – Майкапчагай", это участок от села Кенжеколь до Аккулы.

Также закрыт участок дороги от Павлодара до границы РФ на трассе "Павлодар – Щербакты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959585-dve-trassy-zakryli-v-pavlodarskoy-oblasti-iz-za-nepogody/