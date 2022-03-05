"Сказали, может, я сменила пол": беременная казахстанка пытается доказать, что она женщина
Жительница Тараза, которая через несколько месяцев станет мамой, уже несколько лет пытается доказать свою принадлежность женскому полу.
Как рассказала казахстанка телеканалу "Хабар 24", ошибку в документах она обнаружила еще четыре года назад, но до сих пор не может добиться исправления. Фамилия, имя и отчество девушки прописаны как Нурзат Талгатович Калдыбаев, пол указан мужской.
Нурзат обращалась в ЦОН, ЗАГС и в архив роддома, но никто помочь не смог.
Сейчас будущая мама в отчаянии. Она переживает и за документы будущего малыша.
"Я пришла исправить документы на женский пол. Но мне не верят. Сказали, может, я сменила пол и стала трансгендером. Через три месяца, даст Бог, рожу ребенка, а в документе будет указано, что я и мой муж – мужчины", - пожаловалась Нурзат.
Ситуацию прокомментировали в ЦОН.
"Бывает, встречаются ошибки в буквах. Это все можно исправить и мы это делаем. Но с таким сталкиваемся впервые, когда женский пол меняют на мужской. Главное, все нужно откорректировать в рамках закона", - заявил глава отдела ЦОНа Шалкар Елемес.
Ранее похожая ситуация произошла в СКО - пенсионерка месяц пыталась доказать, что жива.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959437-skazali-mozhet-ya-smenila-pol-beremennaya-kazahstanka-pytaetsya-dokazat-chto-ona-zhenschina/