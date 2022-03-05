"Сказали, может, я сменила пол": беременная казахстанка пытается доказать, что она женщина

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Жительница Тараза, которая через несколько месяцев станет мамой, уже несколько лет пытается доказать свою принадлежность женскому полу.

Как рассказала казахстанка телеканалу "Хабар 24", ошибку в документах она обнаружила еще четыре года назад, но до сих пор не может добиться исправления. Фамилия, имя и отчество девушки прописаны как Нурзат Талгатович Калдыбаев, пол указан мужской.

Нурзат обращалась в ЦОН, ЗАГС и в архив роддома, но никто помочь не смог.

Сейчас будущая мама в отчаянии. Она переживает и за документы будущего малыша.

"Я пришла исправить документы на женский пол. Но мне не верят. Сказали, может, я сменила пол и стала трансгендером. Через три месяца, даст Бог, рожу ребенка, а в документе будет указано, что я и мой муж – мужчины", - пожаловалась Нурзат.

Ситуацию прокомментировали в ЦОН.

"Бывает, встречаются ошибки в буквах. Это все можно исправить и мы это делаем. Но с таким сталкиваемся впервые, когда женский пол меняют на мужской. Главное, все нужно откорректировать в рамках закона", - заявил глава отдела ЦОНа Шалкар Елемес.

Ранее похожая ситуация произошла в СКО - пенсионерка месяц пыталась доказать, что жива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959437-skazali-mozhet-ya-smenila-pol-beremennaya-kazahstanka-pytaetsya-dokazat-chto-ona-zhenschina/