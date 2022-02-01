"Умершая" казахстанка месяц пыталась доказать, что жива (видео)

Алмагуль Есенбердина. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Пенсионерка из Петропавловска Алмагуль Есенбердина пытается доказать, что жива. Из-за технической ошибки казахстанка вдруг оказалась умершей во всех базах данных. Вернуть статус живого человека женщина пытается уже месяц, передает КТК.

"Я взяла эту справку о смерти. Когда я увидела, что это действительно я и все мои данные в ней указаны – до сих пор я нахожусь в шоке!" - возмущена Алмагуль.

О собственной "смерти" женщина узнала случайно: она готовилась к плановой операции, а когда начала оформлять документы, медицинский портал выдал, что пациентка мертва. Алмагуль бросилась выяснять, как так получилось, но ответы породили еще больше вопросов.

"Мне позвонили с ГЦВП, сказали: "Мы вам за январь выплатили пенсию. На февраль пенсию мы вам не можем дать, так как вы еще до сих пор – светится в красной линии – как умершая". Я говорю: "Почему? И куда мне обращаться?". Они говорят: "Езжайте в Экибастуз. Звоните, если что-то хотите. Как хотите там, так и решайте", - вспоминает горожанка.

Почти месяц Алмагуль оббивала пороги разных инстанций, пытаясь доказать, что жива. Но никто ничего подсказать ей не мог.

В ЦОН Алмагуль направилась вместе со съемочной группой телеканала, но и здесь ей помочь не смогли.

"У нас программа в ЦОНе – она интегрирована, то есть, любую госуслугу когда человек приходит получать, сведения подгружаются с различных программ и ведомств. То есть, исправить что-то по отношению ИИН и так далее мы не можем", - пояснил руководитель отдела по обслуживанию населения ГП "Правительство для граждан" Виталий Кирющенко.

Аннулировать запись о смерти казахстанке удалось только после обращения прокуратуры. Тогда же она наконец получила паспорт вакцинации.

"По результатам рассмотрения обращения Есенбердиной установлено, что в связи с технической ошибкой сотрудника отдела РАГС города Экибастуза, осуществлявшего регистрацию фактов смерти граждан, гражданка Есенбердина с 21 декабря 2021 года во всех базах данных числилась умершей. В настоящее время актовая запись о смерти аннулирована", - сообщил прокурор отдела прокуратуры Петропавловска Амир Рахимов.

В РАГС подтвердили, что произошла ошибка.

"При проверке установлено, что 21 декабря 2021 года актовая запись зарегистрирована на основании медицинского свидетельства, которое поступило в информационную систему ЗАГС путем интеграции. Однако при формировании медицинского свидетельства медицинским учреждением допущена ошибка в ИИН умершего. При обнаружении незамедлительно приняты меры по устранению. В тот же день был установлен жизненный статус по ИИН", - заявила глава отдела РАГС акимата Экибастуза Майя Сатвалдинова.

Но до полноценной жизни в цифровой системе еще далеко, говорят корреспонденты телеканала. В каких базах данных пенсионерка по-прежнему мертва, неизвестно.

Казахстанка не может понять, почему на исправление ошибки уходит так много времени.

"Не могу подсказать этого. У нас есть специальные программисты, это мы с ними, с Минюстом, созваниваемся, делаем туда запрос. У нас есть департамент юстиции, областной ЗАГС, мы со всеми с ними обговариваем это все. И далее, как это все происходит, я не подскажу вам", - ответила и. о. руководителя отдела РАГС акимата Петропавловска Айнур Жарасова.

Алмагуль Есенбердина говорит, из-за пережитого стресса у нее резко ухудшилось здоровье. И теперь нужна не одна, а уже две сложные операции.

С виновных в своей "цифровой смерти" женщина теперь хочет взыскать моральный вред.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953934-umershaya-kazahstanka-mesyats-pytalas-dokazat-chto-zhiva-video/