"Жители относились скептически": одна из трех женщин-акимов в Казахстане рассказала о работе

Гульнара Кокобаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гульнара Кокобаева – одна из немногих женщин-акимов не только в Алматы, но и во всем Казахстане. Сегодня она возглавляет акимат Жетысуского района и признается – поначалу было нелегко. О том, как восприняли жители района Гульнару Кокобаеву, какая работа еще проделана и что сделать еще предстоит, аким рассказала корреспонденту NUR.KZ.

- Гульнара Ахметжановна, больше года вы являетесь акимом Жетысуского района. Расскажите, как приняли жители акима-женщину?

- У нас в Алматы несколько лет не было женщин-акимов, а в Жетысуском районе их не было никогда. Жители неоднозначно восприняли эту новость, мнения разделились. Кто-то радовался, считая, что женщина символизирует заботу о подрастающем поколении, стариках; называли "хозяйкой". Другие относились скептически, было некоторое недоверие и даже напряжение. Но я думаю, за год с небольшим сомнения рассеялись.

- С какими трудностями вы столкнулись?

- Когда я пришла, часть дорог была перекопана, так как велись работы по прокладке распределительных инженерных сетей. Но наступила пандемия и деньги были перенаправлены на другие программы, на борьбу с коронавирусом, и работы были остановлены, а раскопанные дороги остались.

Еще одна трудность состояла в присоединенных территориях, в частности, речь идет о микрорайоне Кемел. Его присоединили к городу в 2014 году, но он оставался на уровне областного поселка. Там нет нормальных электросетей, они постоянно повреждаются, бывают перебои с электричеством и водой, так как водокачки зависят от электричества. Канализация практически отсутствует.

Еще одна проблема в отсутствии поликлиник. В районе всего три действующие поликлиники на население в 200 тысяч человек. Люди вынуждены обслуживаться в поликлиниках близлежащих районов. Есть дефицит мест в школах и детсадах.

Гульнара Кокобаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Как решаются проблемы присоединенных территорий, в частности, Кемела?

- Там также не было поликлиники, ее мы начали строить в этом году. Проблемы с инженерными сетями тоже решаются, в прошлом году был решен вопрос с прокладкой магистральных сетей водоснабжения и водоотведения. В этом году, как только погодные условия позволят, начнутся работы по прокладке инженерных сетей, жителям будут проведены вода и канализация. Также будет проведена модернизация электроснабжения.

- Какие глобальные цели вы ставили для себя, придя на этот пост?

- Это, конечно, обеспечение населения газом, водой, электричеством, канализацией, качественными дорогами и услугами здравоохранения.

В прошлом году мы приобрели два здания под поликлиники – в Кулагере и по улице Нусупбекова. Там будет сделан капитальный ремонт, после чего учреждения приступят к работе. Это позволит охватить население, которое обслуживалось в других районах. Также занимаемся поисками земельного участка или подходящего для выкупа здания в Рабочем поселке.

Что касается школ, то мы сделали пристройки в прошлом году почти на 1000 мест. В этом году мы продолжаем работу по возведению пристроек еще на 800 мест. Это позволит снять дефицит мест. Вопрос с детсадами решается: в прошлом году мы закончили разработку ПСД для постройки детского сада в Айнабулаке. Он будет возведен вместо заброшенного здания старого детсада, который сейчас вызывает нарекания со стороны жителей и стал местом притяжения для асоциальных личностей. На улице Ратушного тоже был заброшенный детсад, сейчас он выкуплен. Разрабатывается ПСД для капитального ремонта. Таким образом, в нашем районе появятся еще два новых детсада.

Мы начали строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов в Кулагере, Айнабулаке и Кемеле, где будут располагаться секции для детей: художественная гимнастика, тренажерные залы, залы единоборств, залы для командных игр, ринг, в ФОК Кулагера будет бассейн. Все секции для детей бесплатны.

Что касается раскопанных дорог, доставшихся мне в "наследство", то этот проект близится к завершению. В прошлом году мы проложили сети, 23 улицы, которые были предметом жалоб со стороны населения, были заасфальтированы. В этом году работа завершится и охватит 57 улиц.

Гульнара Кокобаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Ваш район является промышленным, насколько легко было углубиться в такую сферу?

- В этом есть свои плюсы – это хорошие налоги и поступления в бюджет. Планы по данным показателям мы выполнили и даже немного перевыполнили. Но есть и минусы. Так как город разрастается и застраивается с нижней его части, то промышленные организации оказались посреди жилого сектора. Это вызвало недовольство жителей, которые жалуются на пыль и запахи.

К примеру, один из заводов был построен в 2013 году, какое-то время он не работал, затем снова запустился. Начались жалобы со стороны населения на шумы, цементную пыль, вредные запахи, несоблюдение санитарной зоны, а к моему приходу обстановка накалилась. Я встретилась с жителями микрорайона и представителями завода, призывая их вести переговоры.

Жители просили провести работы, чтобы уменьшить причиняемые им неудобства, представители завода, к сожалению, их не услышали. По моей инициативе была создана рабочая группа под руководством замакима города, куда вошли представители УЗЭ, Управления строительства, УГАСК, Управления архитектуры, Департамента экологии, УЗЭ, Управления предпринимательства, НПП "Атамекен", общественников, жителей и представителей завода. К единому консенсусу прийти не удалось, потому был назначен ряд проверок, в том числе, по замеру выброса вредных веществ, шумовых допустимых норм, протяженность санитарной зоны. В ходе этих проверок были выявлены нарушения, и Департамент экологии обратился в суд.

Суд вынес решение приостановить работу завода до устранения нарушений, но на данный момент оно обжаловано в вышестоящей инстанции и ожидается решение городского суда.

- Как в районе состоят дела с бездомными животными? Одного из питомцев вы даже взяли себе..

- Для нашего района это один из острых вопросов, бездомных животных действительно много, так как есть факты безответственного отношения к ним. Иногда жители не пристраивают родившихся у их домашних питомцев щенков или котят, а просто выпускают на улицу. К тому же, есть миграция животных из области. Жители жалуются, вызывают службу ветеринарного отлова. Новый закон о содержании домашних животных ужесточает ответственность владельцев.

Гульнара Кокобаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мы проводили встречи с зоозащитниками, и мы будем проводить работу по разъяснению нового закона среди жителей, в том числе, и в школах, ведь ответственное отношение нужно воспитывать в людях с детства.

Кроме того, у нас проживает активная зоозащитница, на чьем попечении находятся 20 бездомных собак. Она их чипировала, стерилизовала, ухаживает и кормит, но содержание этих питомцев вызывает недовольство со стороны соседей. Жители жалуются, что дети не могут пройти в школу, особенно по вечерам. Этот вопрос стал предметом бытового конфликта. Мы выслушали обе стороны и договорились, что зоозащитница найдет место, где будут содержаться собаки, а мы, в свою очередь, создадим условия. Также будут предусмотрены площадки для выгула собак.

Что касается котенка, которого я забрала себе, то мы нашли его во время обхода. У него была повреждена лапка. Мои дети давно просили животное, но приходилось отказывать им из-за неподходящих жилищных условий. Котенка я взяла домой, все были рады. Назвали его Тарзаном.

- Поделитесь, пожалуйста, вашими дальнейшими планами.

- Планов много. Помимо поликлиник, садов и школ, есть немаловажная сфера – благоустройство. В этом году мы запланировали текущий ремонт парков. В парке Гульдер предусмотрено новое освещение, новые дорожки, МАФы, автоматическая поливочная система. Ее, к слову, я думаю наладить во всех местах – на разделительной полосе по Райымбека от Жангильдина до Чайковского, в парке на Жангильдина, в парке на Ратушного.

На Ратушного, в Айнабулаке-3, и в Логу мы проводим текущий ремонт, делаем наполнение спортивными и детскими площадками.

Гульнара Кокобаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мы хотим создать два парка для подростков и молодежи, используя пространство под мостом на Суюнбая – Рыскулова. В планах создать центр притяжения для молодежи со скейт-парком, площадкой для воркаут и баскетбольным полем. Аналогичный центр будет в Логу в Айнабулаке.

В микрорайоне Кокжиек мы хотим создать променадную зону по аналогу с Панфилова с детскими площадками и площадками для воркаут. Пешеходные зоны появятся с двух стороны улицы Жумабаева. Обаятельно будет освещение и велосипедные дорожки.

В рамках бюджета участия будут проекты по обустройству маленьких участков, набережной реки Есентай, реки Карасу. Также планируется наполнение пешеходных зон, парков, благоустройство дворов и появление всесезонной горки.

Что касается инженерных сетей, то в Кемеле, как я говорила, будет выполнен комплексный подход, в микрорайоне ниже Саяхата планируем закончить прокладку сетей и канализации. В район ТЭЦ планируем закончить работы и положить новый асфальт. В целом, по району будет проводиться ремонт на 22 улицах, а также ремонт арыков на 3,7 км по 26 адресам.

Внимание будет уделено и модернизации уличного освещения на семи улицах. Ранее мы провели освещение на 84 улицах, где его не было вовсе. Еще 163 улицы остались частично неосвещенными, эти работы будут закончены в этом году.

- Довольны ли вы проделанной работой?

- Полного удовлетворения нет, потому что работы много. У нас есть еще проблема ветхого жилья. В нашем районе 163 дома признаны ветхими, некоторые – аварийными. По пяти вопрос стоит остро. Ранее проблема решалась за счет привлечения инвесторов. К примеру, удалось начать программу реновации ветхого жилья за счет сноса 30 домов в Рабочем поселке. В прошлом году было снесено 7 домов и начато строительство 9 домов.

Но, к сожалению, пять аварийных домов в программу не вошли. Когда пришел на пост новый аким Ерболат Досаев, то он дал поручение найти пути решения. Сейчас решается, будет ли это выкуп новых квартир или строительство новых домов за счет бюджета. Дело в том, что многие аварийные дома находятся в водоохранной зоне, и строительство на их месте невозможно. А потому после сноса домов на их месте будут разбиты парки, скверы, детские площадки.

Еще одна работа, которая проводится – лагерь для подростков. В связи с переходом на онлайн-обучение во всем мире увеличилось количество суицидов среди подростков. Они оказались предоставлены сами себе. Проблему нужно было решать, и мы обратились в школу лидерства "Жана Урпак" и попросили Асхата Абжанова провести тренинг для подростков. В прошлом году мы совместно провели лагерь на базе одной из школ. Результатами остались довольны и дети, и родители, и учителя. К тому же, мы подарили сертификаты для обучения игре на гитаре, SMM, боксу, дзюдо, подарили сотовые телефоны. Дети, кто прошел курсы SMM, уже зарабатывают деньги. По просьбе родителей, следующий лагерь мы проведем на весенних каникулах.

Также мы хотим создать так называемую кузницу предпринимателей, которые могли бы обучать других нехитрым профессиям, а малый бизнес мог делать что-то для более крупного бизнеса.

Акимат Жетысуского района. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

- Расскажите напоследок немного о себе – как проводите свободное время и совмещаете должность акима с "работой" мамы и супруги?

- Свободного времени очень мало. Но когда оно есть, я стараюсь проводить его с семьей. Благо, у меня уже взрослые дети, которые не требуют большого внимания. Старший сын - студент, увлекается футболом. Младший – учится в 9 классе физико-математической школы, играет в баскетбол. Недавно он победил на районной олимпиаде по английскому языку. Весь день его расписан – школа, кружки, дополнительные занятия, тренировки.

- Поделитесь, пожалуйста, интересной историей вашей семьи.

- Мой ата, 1900 года рождения, ушел на войну в 1941 году, в довольно взрослом возрасте. Уже осенью пришла похоронка. Апа, мать семерых детей, не поверила, заявив, что ата не погиб, и отказалась делать поминальный ас. Через некоторое время пришла весточка о том, что ата ранен и лежит в госпитале в Кургане, в 300 км от дома.

Апа сразу же села на лошадь, поскакала в больницу, убедилась, что он живой, и вернулась назад. Ата выздоровел, успешно прошел всю войну, вернулся инвалидом ВОВ. После чего родились еще трое детей, в том числе, мой папа, а ата дожил до 91 года. К слову, он был другом Сабита Муканова. В романе-трилогии "Школа жизни" есть целая глава, посвященная моему ата.

- Благодарю за беседу!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959376-zhiteli-otnosilis-skepticheski-odna-iz-treh-zhenschin-akimov-v-kazahstane-rasskazala-o-rabote/