Названо число призывников с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Павлодарской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В департаменте по делам обороны Павлодарской области назвали количество призывников, причисляющих себя к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Как выяснилось, каждого из них знают, но забрать в армию не могут, поскольку парни в розыске, передает корреспондент NUR.KZ.

Недавно в Минобороны Казахстана заявили, что представители сексуальных меньшинств такие же граждане, как все, поэтому никаких правовых барьеров для их прохождения срочной воинской службы нет.

Об этом же говорят и в департаменте по делам обороны Павлодарской области. В ведомстве отметили, что запрещать им служить в армии не вправе, однако высказали сомнения, что такие парни смогут пройти медкомиссию.

"Во-первых, в Павлодарской области у нас их по пальцам можно пересчитать из числа призывников. Во-вторых, если конкретно говорить по нашему региону, их 3 человека, по-моему, они находятся в розыске. Их нет в области. Возможно, где-то в Нур-Султане, Алматы.

Ну и, думаю, что по состоянию здоровья такие призывники просто будут не годны. Опять же психолог, психиатр, возможно, их не пропустят", - пояснил начальник департамента по делам обороны Павлодарской области Бауржан Есимов.

Как добавил главный военком региона, он не уверен, что такие молодые люди смогут пройти проверку по морально-деловым качествам.

От Павлодарской области за весеннюю кампанию в армию должны призвать более 700 человек. Из них 130 парней отправят в Погранслужбу, 280 - в Вооруженные силы РК, порядка 300 - в Нацгвардию, 3 - в Службу государственной охраны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959351-nazvano-chislo-prizyvnikov-s-netraditsionnoy-seksualnoy-orientatsiey-v-pavlodarskoy-oblasti/