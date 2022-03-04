Видео с военной техникой на трассе Алматы-Капшагай прокомментировали в Минобороны

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В официальном Telegram-канале Минобороны прокомментировали распространяемый в соцсетях видеоролик, на котором запечатлена колонна военной техники на трассе Алматы-Капшагай.

Как пояснили в Минобороны, передвижение военной техники по трассе Алматы-Капшагай связано с плановыми мероприятиями боевой подготовки, проводимыми в ВС Казахстана. Личный состав и военная техника направляются в пункты постоянной дислокации с полигона.

Уточняется, что с 25 февраля по 3 марта текущего года направлена военная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а также из Алматинского в Актауский гарнизон.

Кроме того, с 1 по 4 марта передвижение техники осуществляется из Шымкента в Тараз и Туркестан, на полигон "Айша-Биби" и в обратном направлении, а также железнодорожным транспортом из Западного Казахстана в южную часть страны для проведения ремонтных работ.

Также для проведения практических занятий с учащимися Военного колледжа Министерства обороны в городе Щучинск была доставлена военная техника из Семейского гарнизона.

В ведомстве добавили, что военная техника, замеченная пользователями социальных сетей в Алматы, к Министерству обороны отношения не имеет.

"Вместе с тем военная техника, замеченная пользователями социальных сетей в Алматы, к Министерству обороны отношения не имеет", - говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959339-video-s-voennoy-tehnikoy-na-trasse-almaty-kapshagay-prokommentirovali-v-minoborony/