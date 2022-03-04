Водителя алматинского автобуса оштрафовали за использование телефона за рулем

Кадр из видео: t.me/abdrakhmanovlive

Водитель одного из алматинских городских автобусов был привлечен к ответственности за то, что во время управления транспортом активно пользовался смартфоном. О вынесении решения по этому факту рассказал замначальника городской полиции в своем официальном Telegram-канале.

Рустам Абдрахманов сообщил, что 16 февраля его отметили под видео, на котором заметно, как водитель движущегося автобуса что-то активно ищет или читает в телефоне.

Замначальника полиции сообщил, что проверкой этого факта занимались сотрудники Полка патрульной полиции ДП города Алматы.

"Правонарушитель установлен – гражданин У., 02.03.1987 года рождения.

Гражданин У. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 591 частью 1 КРК об АП (Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией – прим.ред.)», – написал Абдрахманов.

Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 5 МРП (15 315 тенге).

Также, сегодня сообщалось о том, что руководителей двух алматинских автопарков привлекли к ответственности из-за водителей автобусов, которые нарушают ПДД и создают аварийные ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959290-voditelya-almatinskogo-avtobusa-oshtrafovali-za-ispolzovanie-telefona-za-rulem/