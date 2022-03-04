Аким с винтовкой в руках попал на видео в ЗКО

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина стреляет в собак на территории автозаправочной станции. Оказалось, что в кадр попал аким Достыкского сельского округа Таскалинского района Хафиз Ахметов. Ролик прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео было снято на автозаправочной станции, расположенной на трассе Уральск-Саратов. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей, так как в мужчине они узнали акима Достыкского сельского округа.

"Человек, наделенный властью, с ружьем в руках опасен для людей", "Вседозволенность! Откупится, ничего ему не будет", "За детей страшно. Бродячих собак очень много", - пишут комментаторы.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

"2 марта 56-летний мужчина произвел два выстрела в бродячих собак из пневматической винтовки. Из-за плохого зрения ему не удалось попасть в животных. Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Таскалинского района.

Установлено, что в действиях мужчины отсутствуют признаки административного или уголовного правонарушения. Материал направлен в акимат Таскалинского района для рассмотрения инцидента на заседании дисциплинарной комиссии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959274-akim-s-vintovkoy-v-rukah-popal-na-video-v-zko/