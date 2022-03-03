Данные пользователей сервиса доставки "Яндекс.Еда" слили в Сеть

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В компании "Яндекс" сообщили, что данные пользователей их сервиса "Яндекс.Еда", в том числе и казахстанцев, попали в Сеть. В Ассоциации Big Data и аналитики Казахстана прокомментировали этот инцидент, передает NUR.KZ.

Служба безопасности "Яндекс Еды" сообщила, что утечка произошла 27 февраля. В Сети оказалась база пользователей, которые совершали заказы с помощью сервиса.

Сообщается, что был слит архив с тремя SQL-дампами, которые суммарно содержали 49,441,507 строк с заказами. В них хранились такие данные, как:

ФИО клиента;

телефонные номера;

адрес доставки;

комментарий к заказу;

дата заказа.

Президент казахстанской Ассоциации Big Data и аналитик Сергей Ахметов прокомментировали утечку данных сервиса.

"Из нашего опыта, слитые в Сеть данные пользователей – глобальная проблема. Их (данные - прим. ред.) используют в корыстных целях мошенники, трейдеры, спамеры. Создаются Telegram-боты, где продают базы с данными пользователей. Это приводит к негативным последствиям. К сожалению, в Казахстане еще не сформировалась культура и законы по хранению и защите персональных данных", – сказал Ахметов.

В связи с этим инцидентом в "Яндекс.Еде" заявили, что в утечке данных виновен один из сотрудников компании, в отношении которого пообещали принять установленные законом меры.

Также в компании заверили, что намерены ужесточить подход к хранению важной и конфиденциальной информации.

Ранее стало известно, что сервис "Яндекс.Такси" оштрафовали в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959134-dannye-polzovateley-servisa-dostavki-yandekseda-slili-v-set/