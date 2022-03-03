Фото: Академия МВД

Академия МВД предостерегла алматинцев от интернет-мошенничества, запустив ролики в метро, передает NUR.KZ.

"Современное общество характеризуется развитием информационных технологий и глобализацией информационных процессов, самым ярким примером которых является сеть интернет, стремительно и неуклонно расширяющаяся во всех сферах жизни общества.

Благодаря возможностям сети из реального мира в виртуальный мир проникают разные социальные явления, в том числе, мошенничество. Интернет-мошенничество распространяется по всем каналам общения в сети: в форумах, чатах, агентах мгновенного обмена сообщениями, социальных сетях, электронной почте и т.д.", - сообщают в академии.

Там отметили, что в период пандемии коронавируса и в связи с переходом на дистанционный формат работы граждан существенно увеличилось количество мошенничеств, совершаемых в интернете, возрос причиняемый ущерб, изменились способы совершения и внедряются новые мошеннические схемы.

Сотрудники Академии МВД. Фото: Академия МВД

На сегодняшний день самыми распространенными видами интернет-мошенничеств являются продажа несуществующих товаров и услуг на торговых интернет-площадках, а также случаи, когда злоумышленник представляется сотрудником банка для получения конфиденциальной информации клиентов под различными предлогами и "легендами".

"Согласно поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по разработке комплекса мер по противодействию мошенничествам, а также признавая высокую актуальность проблемы, Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова совместно с Казахстанско-Британским техническим университетом подготовили социальные видеоролики по предостережению граждан от мошенничеств.

Руководством академии достигнута договоренность с КГП "Метрополитен города Алматы" о размещении видеороликов на станциях и в пассажирских вагонах метро", - заключили в Академии МВД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959102-akademiya-mvd-predosteregla-almatintsev-ot-internet-moshennichestva-zapustiv-roliki-v-metro/