Избитых девочек-маугли нашли в Усть-Каменогорске

Обстановка в доме. Фото: предоставлено полицейскими/yk-news.kz

В Усть-Каменогорске полицейские нашли девочек-маугли в неблагополучной семье, которая проживает на отшибе одного из дачных кооперативов, передает YK-news.kz.

Инспектор по делам несовершеннолетних Расул Абаев отправился в очередной рейд. Он посетил семью, при рассказе о которой даже меняется в лице.

По словам старшего лейтенанта, родители часто выпивают. Вместе с ними к пагубной привычке с 13 лет пристрастился и их старший сын. Парень уже несколько раз отбывал сроки в колониях, а потом возвращался домой.

Недавно из семьи забрали двух дочерей супругов.

Инспектор отмечает, что старший ребенок семейной четы трезвый и пьяный - это два разных человека.

"Когда он трезвый, он спокойный, стеснительный, адекватный. А когда пьяный - очень агрессивный, неуправляемый. Сестры его в такие моменты раздражают", - объяснил Расул Абаев.

В очередном припадке агрессии парень напал на двух сестер трех и семи лет. Он избил их до гематом сине-зеленого цвета, кровавых ссадин и черепно-мозговой травмы у одной из девочек. В таком состоянии Расул Абаев и забрал детей из дома.

"Захожу. Дом грязный, везде все разбросано. Детей нет. Поднимаю одеяло - они там избитые лежат. Я их схватил и бежать. За мной кинулся их брат с ножом, он пьяный был", - поделился старший лейтенант.

Возле машины полицейский позвонил в скорую помощь, а дети плакали навзрыд.

Сейчас старший брат девочек утверждает, что раскаивается, хочет, чтобы сестры вернулись домой.

"Младшей сестре сейчас три года, но она не умеет говорить, да и кушать сама не умеет. Сестры - почти как Маугли", - добавил инспектор.

В марте состоится суд, который определит дальнейшую судьбу девочек.

Напомним, в феврале широкий резонанс получила история про больных, голодных и раздетых детей-маугли из Экибастуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959062-izbityh-devochek-maugli-nashli-v-ust-kamenogorske/