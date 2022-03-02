Чиновников наказали за нарушения при госзакупках в Алматы

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы наказали сразу несколько чиновников за различные нарушения. Среди них - сотрудники Управления зеленой экономики, которых привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушения при проведении процедуры госзакупок, передает NUR.KZ.

Об этом сообщили в Департаменте Агентства по делам госслужбы РК по городу Алматы. Как рассказали в ведомстве, в отношении ответственных должностных лиц Департамента комитета технического регулирования и метрологии было проведено служебное расследование. В его ходе выявились этические нарушения. В частности, не была обеспечена законность принятых ими решений.

А потому, по решению членов Совета по этике, Капаева и Кызгарина рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

"Предметом заседания также явилось рассмотрение представления прокуратуры города Алматы в отношении должностных лиц Управления зеленой экономики Алматы по факту несоблюдения требований действующего законодательства при проведении процедуры государственных закупок.

По итогам заседания уполномоченному лицу местного исполнительного органа рекомендовано наложить на административных госслужащих дисциплинарные взыскания в виде замечания", - сообщают в Департаменте.

Кроме того, сообщается, что анализ, проведенный Департаментом совместно с Антикоррупционной службой, выявил случаи некорректного распределения должностей по функциональным блокам в местных исполнительных органах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958862-chinovnikov-nakazali-za-narusheniya-pri-goszakupkah-v-almaty/