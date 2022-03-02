На опасения из-за роста цен на продукты в Казахстане ответили в Минторговли

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Министерство торговли и интеграции на своем официальном сайте сообщило, что Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами.

В ведомстве отметили, что у казахстанцев появились опасения касательно роста цен на основные продовольственные товары, включенные в группу социально значимых продовольственных товаров.

По всем товарам данной группы, включая импортозависимые позиции (сахар, мясо кур, творог), имеются значительные запасы.

По данным министерства, в стабфондах хранится 27,4 тысячи тонн социально значимых продтоваров. По целому ряду продуктов уже заключены форвардные контракты на поставку овощной продукции.

"По состоянию на 24 февраля в стабфондах хранятся 27,4 тыс. тонн СЗПТ, в том числе муки – 11,5 тыс. тонн, сахара – 3,8 тыс. тонн, макарон – 1,5 тыс. тонн, риса – 0,8 тыс. тонн и др.

Заключены форвардные договоры на поставку порядка 124,5 тыс. тонн СЗПТ, в том числе на поставку: картофеля – 45,7 тыс. тонн, лука – 12,5 тыс. тонн, моркови – 13,2 тыс. тонн", - заявили в Минторговли и интеграции.

Согласно данным Союза торговых сетей, ритейлеры обеспечены запасами социально значимых продовольственных товаров минимум на 30 дней.

Отмечается, что эти запасы сформированы за счет подписанных контрактов, в том числе в рамках оборотной схемы. Как пояснили в ведомстве, товары реализуются по фиксированным ценам с минимальной торговой надбавкой.

Тем не менее, как подчеркнули в министерстве, отмечаются факты повышения цен на СЗПТ в магазинах у дома. Объясняется, что связано это со случаями спекулятивного повышения цен на продтовары у оптовых продавцов. Для предотвращения спекуляций акиматами сейчас проводится работа с участниками торговли.

"Продолжается работа по недопущению роста цен путем усиления администрирования и государственного контроля за торговыми надбавками и ретро-бонусами, а также своевременным введением предельных цен", - обратили внимание в ведомстве.

В Минторговли отметили, что для обеспечения физической и ценовой доступности основных видов продтоваров МСХ ведется планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. Также разработан план по обеспечению продовольственной безопасности страны до 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958819-na-opaseniya-iz-za-rosta-tsen-na-produkty-v-kazahstane-otvetili-v-mintorgovli/