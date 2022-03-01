Временное ограничение движения для большегрузов ввели в Казахстане

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В Казахстане ввели временное ограничение движения для большегрузов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Ограничения ввели для грузового и крупногабаритного автотранспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн на дорогах. Отмечается, что это необходимо для сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период.

Данные меры вводятся с 1 марта по 1 апреля текущего года на дорогах Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской (Жезказганский регион), Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей.

А с 23 марта по 1 мая - в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской (Карагандинский регион), Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958669-vremennoe-ogranichenie-dvizheniya-dlya-bolshegruzov-vveli-v-kazahstane/