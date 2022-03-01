Один из поездов в Казахстане сняли с путей

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Курсирование пассажирского поезда "Тальго" №3/4 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол — Алматы-2" отменили по техническим причинам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Так, в связи со снятием поезда, не состоится выезд следующих рейсов по расписанию:

отправление с вокзала "Нур-Султан Нурлы жол" 1 марта на 1 рейс;

отправление с вокзала "Алматы-2" 2 марта на 1 рейс.

Вместо отмененного поезда назначили разовый пассажирский поезд из стандартных вагонов №501/502 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол-Алматы-2".

Отмечается, что пассажиры, оформившие билеты на отмененный поезд, при отказе от поездки получат обратно полную стоимость билета. В случае, если они решат ехать в пассажирском поезде №501/502, после завершения поездки им вернут разницу в стоимости проезда.

Для получения разницы стоимости проезда пассажирам необходимо обратиться в билетную кассу АО "Пассажирские перевозки" на станции прибытия.

В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958655-passazhirskiy-poezd-v-kazahstane-snyali-s-putey-po-tehnicheskim-prichinam/