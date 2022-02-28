Фейк о том, что WhatsApp перестанет работать в Казахстане, напугал пользователей

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Казахстанцы стали распространять информацию о том, что на территории нашей страны перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp, передает Stop Fake.kz.

Авторы рассылки утверждают, что по школам уже разослали соответствующее официальное сообщение. Эксперты подчеркивают, что это фейк.

Как выяснилось, МОН РК не направляло сообщений подобного рода в учреждения образования или куда-либо еще.

"Министерство не направляло подобную информацию в организации образования. Всю актуальную и достоверную информацию и новости в сфере образования и науки мы публикуем в социальных сетях и на сайте МОН РК", - заявили фактчекерам в ведомстве.

По мнению экспертов, нет оснований полагать, что мессенджер станет недоступен на территории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958488-feyk-o-tom-chto-whatsapp-perestanet-rabotat-v-kazahstane-napugal-polzovateley/