Весенний призыв в армию Казахстана стартует 1 марта
С 1 марта по 30 июня в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания на срочную службу в армии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной этого года пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.
"Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы", – отметил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов.
Эти предложения выглядят так:
- предоставление кредитных каникул на период срочной службы;
- выплата единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока;
- предоставление льгот молодым людям в образовательном секторе;
- льготы членам семей призванных граждан при оплате коммунальных услуг.
Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами.
Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и районов.
Для обеспечения безопасности здоровья оповещение призывников будет осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414.
ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части.
Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах "Қарулы Күштер – адалдық алаңы" департаментов по делам обороны, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957944-vesenniy-prizyv-v-armiyu-kazahstana-startuet-1-marta/