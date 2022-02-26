Весенний призыв в армию Казахстана стартует 1 марта

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С 1 марта по 30 июня в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания на срочную службу в армии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований весной этого года пополнят около 17 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва.

"Министерством обороны выработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы", – отметил начальник Департамента организационно-мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов.

Эти предложения выглядят так:

предоставление кредитных каникул на период срочной службы;

выплата единовременного денежного вознаграждения при выслуге установленного срока;

предоставление льгот молодым людям в образовательном секторе;

льготы членам семей призванных граждан при оплате коммунальных услуг.

Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными государственными органами.

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Комиссии возглавляют заместители акимов городов и районов.

Для обеспечения безопасности здоровья оповещение призывников будет осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений через сервис-службы 1414.

ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по прибытии в воинские части.

Призывники и их родители могут получить необходимую информацию в проектных офисах "Қарулы Күштер – адалдық алаңы" департаментов по делам обороны, а также направить интересующие вопросы на официальные аккаунты в социальных сетях и электронные почтовые ящики местных органов военного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957944-vesenniy-prizyv-v-armiyu-kazahstana-startuet-1-marta/