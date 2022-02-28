"Мир для нас рухнул": семья из села Теренозек не может собрать деньги на лечение дочери от рака

Айзира с семьей. Фото: из личного архива

8-летняя Айзира Акансериккызы из села Теренозек Кызылординской области стала быстро утомляться, у нее ухудшился аппетит и началось кровотечение из носа. Для родителей словно рухнул мир, когда они узнали диагноз дочери - острый лимфобластный лейкоз. Однако, чтобы спасти дочь, нужно было быстро брать себя в руки. Сейчас семья борется за здоровье ребенка в Турции, но им не хватает крупной суммы для оплаты счета, передает NUR.KZ.

"Наша младшая дочь Айзира родилась 24 января 2014 года, росла и развивалась по возрасту. Радовала всех своими успехами и достижениями. Осенью 2021 года Айзира начала быстро утомляться.

У нее ухудшился аппетит, начали мучить носовые кровотечения, температура. Обратившись в поликлинику, нам выдали направление на анализы. Общий анализ крови показал критически низкий уровень гемоглобина.

В ноябре нас в экстренном порядке направили на госпитализацию в отделение онкогематологии. После обследования сообщили, что у нашей девочки рак, острый лимфобластный лейкоз.

Мир для нас рухнул. Такого и врагу и не пожелаешь. Я в полной мере почувствовала, что такое, когда жизнь делится на до и после", - говорит мама девочки Жаркынай Ташенова.

Жаркыный решила бороться: она познакомилась со многими родителями детей с подобными диагнозами. Они посоветовали не терять время, а срочно лететь в Турцию.

"Турецкие врачи подтвердили диагноз и расписали нам курс лечения. Айзире нужно пройти четыре курса химиотерапии. Но, к сожалению, сумма лечения для нашей семьи неподъемная - 56 900 долларов. Уже собрана большая часть, осталось собрать 25 000 долларов. Мы вынуждены обратиться за помощью", - говорит Жаркынай.

По словам женщины, она является домохозяйкой, работает только супруг. Кроме Айзиры в семье растет еще трое детей.

Реквизиты:

Kaspi: KZ4400 4301 4355 0538;

Карта привязана к номеру: +7 705 131 8080, Жаркынай Т.;

Халык банк: KZ4405 6397 1140 6270;

Форте банк: KZ5257 5201 2791 0459;

Сбербанк: KZ4263 4333 4850 0304.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957765-mir-dlya-nas-ruhnul-semya-iz-sela-terenozek-ne-mozhet-sobrat-dengi-na-lechenie-docheri-ot-raka/