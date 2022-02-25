Фейковую рекламу "Народного IPO" запустили в Казнете

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В казахстанском сегменте соцсетей распространяется реклама программы "Народное IPO", в которой обещается крупный ежедневный заработок. Это объявление размещено мошенниками.

В рекламе, которая появилась в социальных сетях, говорится о расширении программы "Народное IPO". Также в объявлении упоминается ежедневный заработок от 65 тысяч тенге. Тем не менее, это объявление – дело рук мошенников, предупреждает StopFake.kz.

На баннере с фейковой рекламой размещен портрет и цитата президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщили фактчекеры, глава государства действительно произносил подобные слова о том, что национальные богатства страны должны принадлежать народу Казахстана. Это было сказано еще в 2021 году, когда президент поручил возобновить "Народное IPO". И, действительно, программа готовится к возобновлению, но принять участие в ней пока нельзя.

Для подтверждения фактов был запрошен комментарий в фонде "Самрук-Қазына".

"Фонд "Самрук-Қазына", как акционер крупнейших компаний, подлежащих выводу на ІРО в рамках плана приватизации правительства Республики Казахстан, заявляет, что сведения, распространяемые в фейковой рассылке, не соответствуют действительности.

Пока только планируется вывести на фондовый рынок ценные бумаги двух компаний – это "Эйр Астана" и "КазМунайГаз". Точные даты размещения акций этих компаний на фондовом рынке еще не определены и зависят от рыночной конъюнктуры на рынках капитала и состояния самих компаний.

При этом особо подчеркиваем, что доходность по акциям национальных компаний, которые планируется выставить на фондовый рынок, будет определяться конъюнктурой рынка", — сообщили в пресс-службе фонда.

Таким образом, фактчекеры подтвердили, что распространяемое объявление не соответствует действительности, а является мошенничеством. Чаще всего подобные объявления являются действиями кибермошенников или создателей финансовых пирамид, сообщили специалисты.

Напомним, что ранее аналитики объясняли пользу программы "Народное IPO".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957725-feykovuyu-reklamu-narodnogo-ipo-zapustili-v-kaznete/