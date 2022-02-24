Похожая на танк машина напугала жителей Актау (видео)

Кадр из видео: Lada.kz

Жителей Актау напугала припаркованная в городе машина, напоминающая танк. Однако в городском акимате поспешили успокоить людей, передает Lada.kz.

Похожую на танк специальную технику сняли на видео 23 февраля у жилого комплекса в 17 микрорайоне. Жителей встревожило увиденное.

В акимате Актау успокоили горожан, объяснив, что это буровая геологоразведочная машина БГМ-21.

"Проектировщик и подрядчик в настоящее время ведут геологические работы", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что на данном участке будут строить школу на 1200 учеников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957658-pohozhaya-na-tank-mashina-napugala-zhiteley-aktau-video/