Муфтият запретил мусульманам Казахстана пользоваться биткоином

Иллюстративное фото: pixabay.com

Духовное управление мусульман Казахстана ответило на вопрос о том, дозволено ли нашим соотечественникам, исповедующим ислам, пользоваться криптовалютой биткоин, сообщается на официальном сайте ДУМК.

Мусульманам из Казахстана запрещено пользоваться криптовалютой биткоин. Такое решение принял совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана.

Тому приведены следующие обоснования.

Первое, как отметили в ДУМК, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством.

"Биткоин не является национальной валютой. Так как это децентрализованные виртуальные деньги, гарантированные государственными органами и не защищенные финансовым законодательством и реальными активами.

В любой момент его рынок может резко подняться или упасть, и от этого могут пострадать люди. Абу Али Хасан ат-Тауси говорил: "На протяжении веков никому кроме правителя не предоставлялось право на выпуск денег" (Сайру аль-мулук, 233-стр.)", - говорится на сайте ДУМК.

Во-вторых, представители духовенства считают, что биткоин-процессы часто совершаются закрыто. Это, в свою очередь, ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом.

"Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: "О, те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию" (29 аят, Сура "Ниса"). Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал торговать неизвестным (от Муслима)", - отметили в ДУМК.

В-третьих, как отметили в ДУМК, биткоин находится вне контроля ответственных сторон. По мнению духовенства, это может оказать негативное влияние на отечественную экономику и дестабилизировать общество.

В ДУМК напомнили, что Комитет фетвы Египта, Совет вынесения фетв мусульман Евразии так же запретили пользоваться криптовалютой биткоин.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане выявили майнинговую ферму, принадлежащую приверженцу деструктивного течения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957515-muftiyat-zapretil-musulmanam-kazahstana-polzovatsya-kriptovalyutoy-bitkoin/