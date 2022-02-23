Дефицит машин в автосалонах Казахстана прокомментировал Роман Скляр

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Вице-премьер-министр Роман Скляр в эфире телеканала "Хабар 24" прокомментировал вопрос о дефиците машин в автосалонах, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист поинтересовался, почему в автосалонах нет машин.

"Да, к сожалению, так и есть, но в автосалонах дефицит автомобилей как отечественной сборки, так и импортных", – признал вице-премьер-министр.

Это, по его словам, связано с дефицитом электронных чипов, которые используются при сборке любого автомобиля.

"Налаживается постепенно эта ситуация, я думаю, (она – прим. ред.) войдет в свое русло, и в следующем году, мы ожидаем, что автомобилей будет достаточно как отечественных, так и импортных", – резюмировал Скляр.

Напомним, в ходе того же эфира Скляр озвучил новые ставки на утильсбор на автомобили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957504-defitsit-mashin-v-avtosalonah-kazahstana-prokommentiroval-roman-sklyar/