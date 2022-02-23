Руководство КТК опровергло информацию о смене собственника

Фото: КТК

В последнее время некоторые казахстанские издания писали о продаже АО "Коммерческий телевизионный канал" и смене собственника. Эту информацию опровергли. Официальное заявление опубликовано на официальном сайте телеканала.

В заявлении КТК говорится, что данная информация не соответствует действительности. Сообщается, что телеканал не получал никаких уведомлений от акционеров о продаже ими акций общества в соответствии с требованиями законодательства.

Также в заявлении отметили, что представители СМИ, где была опубликована недостоверная информация, не обращались к телеканалу за разъяснениями.

"Для получения официальной информации о деятельности телеканала, исключающей домыслы и неточности, просим обращаться в отдел по цифровому развитию и связям с общественностью по телефону +7 (727) 258 36 70.

За всей информацией также можно следить на официальном сайте", – говорится в сообщении КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957472-rukovodstvo-ktk-oproverglo-informatsiyu-o-smene-sobstvennika/