Американский фонд опубликовал отчет о финансировании НКО в Казахстане в 2021 году

Январские события. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Национальный фонд в поддержку демократии (NED) выделил в прошлом году различным некоммерческим организациям (НКО) Казахстана 1,3 млн долларов на работу с правозащитниками, активистами, молодежью и "независимыми" СМИ. Об этом говорится в отчете фонда, пишет RT.

Отмечается, что NED уже не первый год реализует свои проекты в республике.

Кроме того, "поддержку" гражданскому обществу Казахстана оказывают и другие влиятельные спонсоры, связанные с американским правительством. По мнению опрошенных экспертов, республика представляет интерес для Вашингтона и нельзя исключать, что финансируемые Штатами НКО могли иметь отношение к январским беспорядкам.

Американский Национальный фонд в поддержку демократии опубликовал отчет о выделенных в 2021 году грантах на проекты в Казахстане. Их общая сумма составила примерно 1,3 млн долларов. Эти средства были потрачены на взаимодействие с молодежью, организациями гражданского общества, активистами и "независимыми" СМИ.

Согласно данным электронного ресурса бюджетных трат федерального правительства, NED получает финансирование напрямую от Госдепартамента США.

Как следует из отчета фонда, наибольший грант размером 250 тыс. долларов в прошлом году получил Международный республиканский институт (IRI) с целью проведения тренингов на тему прав человека.

«Институт проведет серию мероприятий по подготовке и обмену кадрами в целях повышения сотрудничества между организациями, оттачивания их внутренней деятельности и предоставления им навыков адвокации и наработок на основе опыта, накопленного в регионе, чтобы укрепить гражданское общество Казахстана и расширить возможности активистов по всей Центральной Азии», — говорится в документе.

Гранты меньшего размера были выделены нескольким казахстанским организациям, занимающимся правозащитной деятельностью.

К примеру, общественный фонд "Крылья свободы" должен был на эти деньги создать сеть инструкторов по правам человека, говорящих на русском и казахском языках, и помочь им провести обучение в своих городах. А от учреждения "Ар Рух Хак" требовалось оказывать юридическую поддержку политзаключённым и другим лицам, подвергшимся политическим репрессиям.

Кроме того, в отчете упоминается Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, роль которого заключалась в содействии свободе мирных собраний. Предполагалось, что организация разработает способы отслеживания нарушений во время таких мероприятий.

Среди грантополучателей оказались также CA Analysis & Research Center, Международный фонд защиты свободы слова "Адил Соз" и Северо-Казахстанский правовой медиацентр. Им предстояло предоставлять юридическую помощь, бороться с блокировками интернета в стране и консультировать правительство по вопросам законодательных реформ в области свободы слова.

Американская структура также уделила внимание повышению «гражданской активности» у молодежи Казахстана. Планировалось провести семинары в шести регионах республики на тему прав человека, а лучших выпускников программы наградить стипендиями для реализации их "гражданских инициатив". Организовать мероприятия было доверено Молодежной информационной службе Казахстана.

Кроме того, проекты под кураторством NED включали проведение вебинаров для представителей основных политических движений в стране и публикацию политических идей простым языком в социальных сетях.

Еще несколько грантов фонда было направлено на поддержку "независимых" СМИ в республике. В частности, 236 тыс. долларов получило ТОО "Власть Медиа Групп" (VЛАСТЬ MEDIA GROUP, ТОО).

"Организация будет подготавливать и публиковать актуальные новости, подробные аналитические материалы, журналистские расследования, подкасты и документальные фильмы, а также иной контент. Команда проекта будет выступать в качестве наставников группы журналистов региона для подготовки и публикации материалов по проблемам их местных сообществ. Контент будет на русском и казахском языках", — сообщается в отчёте.

Помимо этого, на средства NED планировалось создать новостные каналы на YouTube, в Telegram и Instagram, проводить журналистские расследования, освещать протесты и предоставлять жителям "альтернативную" точку зрения.

Разносторонний подход

Отмечается, что NED не первый год реализует свои проекты в Казахстане. По данным, представленным на официальном сайте фонда, в 2020 году на гранты для НКО было потрачено 1,1 млн долларов.

Многие из упомянутых выше казахстанских организаций получали финансирование от NED на протяжении нескольких лет. К примеру, Молодёжная информационная служба Казахстана и "Адил Соз" работали над проектами американской структуры еще в 2015 году.

Помимо NED "поддержкой" активистов и гражданского общества в Казахстане занимается Агентство США по международному развитию (USAID). Как выяснилось, в 2020—2021 годах оно выделило не менее 9,14 млн долларов на различные программы, в том числе по "укреплению благоприятной правовой среды" и вовлечению граждан в политические процессы.

Свой вклад также вносит фонд известного американского лоббиста Джорджа Сороса "Открытое общество". В 2016 году она запустила в Казахстане проект по подготовке молодых людей до 35 лет, способных разрабатывать и реализовывать адвокационные проекты в сфере защиты прав человека.

В последнем доступном отчёте о проектах фонда в Казахстане говорится, что в 2020 году "Открытое общество" выделило 3,8 млн долларов на "поддержку" демократических практик, образования, журналистики, правозащитного движения и другие цели. При этом всего с 1995 года фонд потратил более 100 млн долларов на различные инициативы гражданского общества в республике.

Подозрительное совпадение

Деятельность связанных с правительством США организаций в Казахстане демонстрирует явный интерес Вашингтона к этой стране, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Казахстан является жирным лакомым куском с точки зрения запасов углеводородов и его критически важной геополитической позиции между Россией и Китаем. Для США Казахстан интересен в том числе с той целью, чтобы попытаться вбить клин, иметь рычаг давления на Москву и Пекин", — отметил аналитик в беседе с корреспондентами.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, информация о финансируемых американскими структурами проектах могла бы представлять интерес для казахстанских властей, которые в настоящий момент расследуют обстоятельства январских беспорядков. Он не исключил возможность причастности "партнеров" Соединенных Штатов к обострению ситуации в Казахстане.

"Стоит выяснить, каким образом были использованы деньги, не было ли среди участников беспорядков представителей НКО, работа которых оплачивается из американских источников. Проанализировав поведение этих некоммерческих организаций, их заключения и оценки после произошедших событий, можно сделать выводы о конкретном назначении финансирования и о том, как им распорядились в республике", — пояснил он.

В начале января жители казахстанских городов массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Вскоре протесты охватили всю страну и переросли в беспорядки. Их участники нанесли значительный ущерб инфраструктуре, государственным и общественным учреждениям, грабили магазины и сжигали машины.

Позднее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна столкнулась с агрессией со стороны международных террористических группировок, и обратился за помощью к лидерам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческим силам удалось стабилизировать ситуацию.

По словам главы Казахстана, участники беспорядков пытались захватить власть в стране. Он также отметил, что к организации протестов могли быть причастны "свободные" СМИ и "забугорные деятели".

Токаев добавил, что безответственные действия "горе-активистов" отвлекают полицейских от их основной деятельности, нередко правоохранители подвергаются оскорблениям и насилию. Эти "правозащитники" также "зауживают" интернет, ущемляя интересы граждан и бизнеса, заключил казахстанский лидер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957367-amerikanskiy-fond-opublikoval-otchet-o-finansirovanii-nko-v-kazahstane-v-2021-godu/