Клумбу с пластиковыми тюльпанами за 15 млн тенге демонтировали в Актау

Площадь Ынтымак. Фото: Lada.kz

В Актау демонтировали "Цветочное поле" за 15 млн тенге на площади Ынтымак.

Информацию о демонтаже сообщает местное издание "Лада". По информации корреспондентов, пока неизвестно, что будет на месте клумбы с пластиковыми тюльпанами.

Издание опубликовало фото того места, где раньше находилось "Цветочное поле".

Напомним, что в середине октября прошлого года жителей Актау возмутила инсталляция с пластиковыми тюльпанами на площади Ынтымак. Буквально к концу месяца стали появляться кадры поломанных и повалившихся цветов. Сообщалось, что стоимость конструкции составляет 15 млн тенге.

Также мы сообщали, что во время январских беспорядков инсталляция сильно пострадала. Нашумевшее "цветочное поле" за 15 млн тенге в Актау "потеряло" все свои тюльпаны, и по нему стали кататься дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957361-klumbu-s-plastikovymi-tyulpanami-za-15-mln-tenge-demontirovali-v-aktau/