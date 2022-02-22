"Прятавшегося" в служебном авто с девушками полицейского сняли на видео в ВКО

Кадры из видео: DK NEWS

В соцсетях появилось видео, которое автор подписал: "Позор! Развлекаются с девушками легкого поведения? Город Алтай". На кадрах показан полицейский автомобиль, в котором прячутся девушки. Бдительный гражданин заподозрил, что страж порядка находился в машине с работницами коммерческого секса. Ролик прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"А вы что стоите здесь?" - поинтересовался автор видео.

Один из полицейских ответил, что девушек везли на освидетельствование, потому что они поссорились между собой. По требованию показал свое служебное удостоверение.

Потом общественник попросил выйти из машины второго участкового инспектора.

"Что вы прячетесь? Пьяный что ли?" - спросил мужчина.

"Нет, не пьяный он", - ответил коллега, с которым до этого разговаривал автор съемки.

Второй полицейский тоже показал свое служебное удостоверение.

"А что вы прячетесь? Прошу обратить внимание. Покажите, что в машине", - потребовал очевидец.

При осмотре салона девушки старались скрыть свои лица.

Видео прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. В ведомстве сообщили, что по результатам проведенного служебного расследования в действиях сотрудников полиции нарушений служебной дисциплины и законности не усмотрено.

Установлено, что 20 февраля участковые инспекторы полиции ОП района Алтай, осуществляя охрану общественного порядка в селе Полянское, предприняли меры по доставлению для разбирательства в отдел полиции двух жительниц населенного пункта, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили конфликт на сельской дискотеке.

По дороге девушки заявили, что претензий друг к другу не имеют и от подачи обоюдных жалоб отказались. В момент остановки служебной машины вся последующая ситуация была снята на камеру и выложена в социальные сети.

"Отмечаем, что полицейские вели себя с автором ролика корректно и вежливо. В последующем, с учетом необоснованных обвинений о возможном употреблении спиртных напитков, полицейские прошли медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили их трезвость. В свою очередь, материалы в отношении указанных женщин оставлены без рассмотрения в связи с отсутствием жалоб", - резюмировали в ДП ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957313-pryatavshegosya-v-sluzhebnom-avto-s-devushkami-politseyskogo-snyali-na-video-v-vko/