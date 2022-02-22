Какую погоду казахстанцам ждать в марте, рассказали синоптики

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Генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева на заседании правительства рассказала, какой будет погода в марте, передает корреспондент NUR.KZ.

"По предварительному прогнозу погоды, март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2 процента на большей части республики, около нормы – в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской области", – сообщила генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева.

Между тем, по ее данным, в отдельные дни марта на севере и востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла, на юге и западе – до 20 градусов тепла.

"Количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части республики. В СКО – на большей части, в ЗКО, Костанайской, Акмолинской областях и на севере Актюбинской – больше нормы. Осадки на севере и востоке будут выпадать в смешанной форме, на юге и западе страны – преимущественно в виде дождя", – резюмировала спикер.

Ранее сообщалось, что специалисты РГП "Казгидромет" выпустили пилотный проект сезонного прогноза на три весенних месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957224-kakuyu-pogodu-kazahstantsam-zhdat-v-marte-rasskazali-sinoptiki/