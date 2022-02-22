"Надевай протез и работай": казахстанца без ноги признали трудоспособным (видео)

Серик Карабаев. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Алматинской области медкомиссия признала мужчину без ноги трудоспособным. После ампутации левой ноги казахстанцу дали вторую группу инвалидности, но спустя год медики пересмотрели свое решение и установили третью. Но мужчина с врачами не согласен, передает КТК.

Ноги 40-летний Серик Карабаев лишился год назад из-за осложнения болезни. Сначала мужчине дали вторую группу инвалидности, но недавно медкомиссия пересмотрела заключение. В итоге Серика перевели в третью группу.

"Я с утра до вечера сидел возле двери комиссии. Вместе со мной в очереди стояли люди, у которых есть ноги.

Комиссия посмотрела мои документы, пригласила меня внутрь, осмотрела ногу. Минут через 10-15 выдала бумагу о том, что подхожу под третью группу инвалидности", - рассказывает мужчина.

Сейчас Серик вместе с двумя маленькими детьми, беременной женой и пожилыми родителями живет на съемной квартире. Уже год единственным доходом семьи является пособие мужчины по инвалидности.

Из-за смены группы инвалидности размер выплат значительно уменьшится, а устроиться на работу без ноги практически невозможно, сетует Серик.

"Я спрашивал, как мне работать без ноги. Мне сказали: "Надевай протез и работай". Тут люди с двумя ногами не могут найти работу, а как я трудоустроюсь без ноги?!" - вопрошает казахстанец.

По данным телеканала, в прошлом году государство выдало Серику протез. Но позже началась гангрена - пришлось удалить еще один сустав. Теперь надевать протез не получается. Мужчина утверждает, что он говорил об этом комиссии, но его будто не слышат.

В центре медико-социальной экспертизы настаивают: случай Серика относится к третьей группе инвалидности, а значит найти работу ему можно. За помощью с трудоустройством советуют обратиться к врачебно-консультативной комиссии.

"На основании предоставленных документов и осмотра больного мы ему установили третью группу инвалидности. Что касается работы с учетом специфики его заболевания - с этими вопросами он должен был обратиться в соответствующую ВКК по месту прикрепления. И с учетом его образования, профпригодности они уже смотрят, на что он действительно может быть трудоустроен", - пояснила завотделом медико-социальной экспертизы №6 Алматинской области Екатерина Юн.

Но мужчина требует вернуть ему вторую группу инвалидности, потому что третья не предусматривает необходимых льгот. Так, с ней нельзя встать в очередь на бесплатное жилье от государства.

Последнее заключение комиссия сделала 14 февраля. На обжалование у мужчины есть три месяца.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957192-nadevay-protez-i-rabotay-kazahstantsa-bez-nogi-priznali-trudosposobnym-video/