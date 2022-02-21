Агрегатор такси DiDi прекратит работу в России и Казахстане

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Агрегатор такси DiDi прекратит свою работу в Казахстане и России. Это произойдет 4 марта. Всего компания проработала в РК около года.

Как пишет ТАСС, об этом сообщила PR-директор DiDi в России и СНГ Ирина Гущина.

"Сегодня, по прошествии полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта.

Мы всегда видели свою цель в том, чтобы делать ежедневную жизнь проще и удобнее, предоставляя высококачественные, но при этом доступные технологичные сервисы горожанам, а также лучшие в своем классе возможности заработка для водителей и партнеров", - сказала Гущина.

Агрегатор уже разослал письмо с уведомлением об уходе с рынка и словами признательности водителям-партнерам и клиентам сервиса, уточнила Гущина.

Она также отметила, что в определенный момент компании стало ясно, что они не смогут обеспечить наилучшие результаты в России и Казахстане.

При этом DiDi продолжит развивать свое присутствие в странах Латинской Америки, а также на некоторых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957174-agregator-taksi-didi-prekratit-rabotu-v-rossii-i-kazahstane/