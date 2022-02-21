"Снесите нас немедленно": алматинцы пожаловались на ветхое жилье в центре города

Баннер на окне. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители дома 113, что расположен на пересечении улиц Шарипова и Шевченко в Алматы, требуют снести их жилье. Дело в том, что здание уже практически непригодно для жизни и даже попадает под программу реновации - соглашение о сносе с жильцами заключено пару лет назад. Но воз, а точнее, дом, и ныне там, передает корреспондент NUR.KZ.

О сносе алматинцы уже не просто просят, а буквально кричат: недавно они вывесили баннер со словами "снесите нас немедленно" на окнах одной из квартир, которые выходят на довольно оживленную улицу Шевченко.

Мария Евстигнеева и Валентина Кузнецова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По словам местных жительниц Марии Евстигнеевой и Валентины Кузнецовой, в 2019 году с жильцами был заключен договор: ветхие дома в округе должны были снести, а вместо них - построить многоэтажки. В этих современных домах и должны были получить квартиры те, кто сейчас проживает в старых постройках. Между тем, жильцы соседних ветхих домов уже радуются новоселью, говорят жители 113-го дома.

Дом 113. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Дом был построен из бруса в 50-х годах прошлого столетия, внутренние перегородки - каркасно-камышовые. Дома строились как временное жилье, на сегодня им 70 лет. Стены из бруса поели термиты, водоснабжение в нулевой пригодности, все трубы сгнили и влага разрушает дом. Внутри перекрытия все из дерева, можно запросто провалиться со второго этажа на первый, но жильцы еще пытаются содержать в порядке свое жилье.

Подвальное помещение отсутствует, до земли порядка 40 см, сваи уже давно сгнившие. Газа тоже нет - только привозные баллоны. На квартиру по два баллона, всего 16 баллонов. Если будет взрыв, весь квартал снесет.

Электричество тоже оставляет желать лучшего - постоянные перебои со светом, если ветер, снег, ветки упали - у нас замыкание. В прошлом году из-за этого у жильцов перегорела техника. У нас есть соглашение о выкупе и сносе, но акимат не дает разрешение на снос, мы не знаем, почему", - рассказывает жительница дома Назгуль Капарова.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Продать такое жилье было сложно и до того, как решился вопрос со сносом, из-за того, что оно старое. Взять кредит на капитальный ремонт под залог квартиры тоже не вариант, говорят жильцы: банки не принимают в залог столь ветхое имущество.

Женщины говорят, что были довольны, когда начались разговоры о сносе. Но теперь вопрос оказался в подвешенном состоянии.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Трубы горячей воды проходят сверху, по чердаку. Однажды их прорвало и вода потекла в нашу квартиру, а затем на первый этаж. На первом этаже вода текла даже из розеток. Счетчик на воду мы поставить не можем, а за отопление платив по максимальной стоимости.

Домофон поставить тоже не можем - из-за малого числа квартир это выходит дорого. Только недавно удалось поставить кодовый замок на входную дверь в подъезд. Иначе раньше здесь ночевали бомжи, наркоманы, несколько лет назад двое из них даже умерли здесь", - рассказывает другая жительница, Дина.

Квартира после потопа. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За домом жильцы следят самостоятельно, обязанности поделены: верхние этажи занимаются крышей, нижние - контролируют канализацию и воду.

Однажды, вспоминают они, зимой перемерзла вода из-за дырки в фундаменте - пришлось за свой счет вызывать рабочих, чтобы отогреть трубы.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Про снос нам говорят, на самом деле, еще с 70-х годов. Куда бы мы ни писали, ответ один: "Вас же снесут". Газ не проводят - "Вас снесут", электричество - "Вас снесут". И, наконец, нам светит, что нас снесут, но ничего не происходит", - говорит Дина.

Газовые баллоны. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители дома уверены, что одна из причин их нерешенной проблемы - жилой комплекс, что построен неподалеку.

"ЖК построили на месте детского сада, теперь говорят, что здесь нет инфраструктуры. Она была. На месте этого дома. Это было единственное кирпичное строение в округе. Теперь говорят, что если на месте наших домов построят еще один дом, то он перекроет им вид. А мы здесь должны сгореть или взорваться? Мы занимаемся только тем, что следим, как бы где что-то не прорвало, не протекло, не загорелось или не взорвалось", - заключили женщины.

Жильцы просят снести их дом. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Между тем, в акимате города прокомментировали ситуацию.

"Дом с вывеской "Снесите нас немедленно" находится по улице Шевченко, 113, и входит в список ветхих домов города Алматы. В рамках реновации (аппаратом акима Алмалинского района) на данный участок найден потенциальный инвестор – строительная компания "Корпорация ВЕК". На текущий момент между застройщиком и жителями ведутся переговоры по условиям выкупа.

В выдаче решения на проведение комплекса работ по снос строений отказано из-за несоответствия представленных документов от строительной компании. В случае устранения замечаний вопрос будет рассмотрен согласно закону", - сообщили в акимате Алматы.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957075-snesite-nas-nemedlenno-almatintsy-pozhalovalis-na-vethoe-zhile-v-tsentre-goroda/