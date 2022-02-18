KZ

Граждане 73 стран теперь могут прилетать в Казахстан без разрешения от МВК

Девушка смотрит в окно аэропорта
Иллюстративное фото: pexels.com

В правила пересечения казахстанской границы внесли поправки. Теперь гражданам из 73 стран, которые прилетают в Казахстан авиасообщением, не требуется разрешение от МВК на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

7 февраля были внесены изменения в "Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года" были внесены по решению межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.

"Согласно внесенным изменениям исключено требование о получении разрешения МВК при въезде в Казахстан авиасообщением иностранным гражданам из числа стран с безвизовым режимом (введенных в одностороннем порядке или в рамках двусторонних соглашений), а также гражданам государств, с которыми по решению Правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение", – сообщается на сайде МИД РК.

Сейчас двусторонний безвизовый режим установлен Казахстаном с 19 странами:

  • Азербайджанская Республика
  • Аргентинская Республика
  • Республика Армения
  • Республика Беларусь
  • Федеративная Республика Бразилия
  • Гонконг КНР
  • Грузия
  • Кыргызская Республика
  • Куба (на стадии ратификации)
  • Республика Молдова
  • Монголия
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Российская Федерация
  • Республика Сербия
  • Республика Таджикистан
  • Турецкая Республика
  • Республика Узбекистан
  • Украина
  • Республика Эквадор
  • Республика Корея

Кроме того, на стадии ратификации находится подобное соглашение с Кубой.

Также, с 1 января 2022 года восстановлено действие 30-дневного безвизового режима для въезда в Казахстан иностранным гражданам из 54 стран:

  • Австралийский Союз
  • Соединенные Штаты Америки
  • Австрийская Республика
  • Королевство Бахрейн
  • Королевство Бельгия
  • Республика Болгария
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Святой Престол Ватикан
  • Социалистическая Республика Вьетнам
  • Федеративная Республика Германия
  • Греческая Республика
  • Королевство Дания
  • Новая Зеландия
  • Япония
  • Государство Израиль
  • Республика Ирландия
  • Республика Исландия
  • Королевство Испания
  • Республика Индонезия
  • Итальянская Республика
  • Канада
  • Государство Катар
  • Республика Кипр
  • Республика Колумбия
  • Республика Корея
  • Государство Кувейт
  • Латвийская Республика
  • Литовская Республика
  • Княжество Лихтенштейн
  • Великое Герцогство Люксембург
  • Венгрия
  • Малайзия
  • Республика Мальта
  • Соединенные Штаты Мексики
  • Княжество Монако
  • Королевство Нидерландов
  • Королевство Норвегия
  • Султанат Оман
  • Республика Польша
  • Португальская Республика
  • Румыния
  • Королевство Саудовская Аравия
  • Республика Сингапур
  • Словацкая Республика
  • Республика Словения
  • Королевство Таиланд
  • Турецкая Республика
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
  • Республика Филиппины
  • Финляндская Республика
  • Французская Республика
  • Республика Хорватия
  • Чешская Республика
  • Республика Чили
  • Швейцарская Конфедерация
  • Королевство Швеция
  • Эстонская Республика

Граждане этих 73 стран имеют право въезда в Казахстан авиасообщением без оформления виз и получения разрешений от МВК. Тем не менее, прибывая в страну любым другим способом разрешение будет требоваться обязательно.

Кроме того, казахстанцам разрешили выезжать в иностранные государства через международные аэропорты Казахстана, при этом, сократив ограничение срока по кратности пересечения границ с 30 дней до 15 дней.

Ранее сообщалось, что на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана были приняты послабления карантинных мер для бизнеса и населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956857-grazhdane-73-stran-teper-mogut-priletat-v-kazahstan-bez-razresheniya-ot-mvk/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.