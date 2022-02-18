Граждане 73 стран теперь могут прилетать в Казахстан без разрешения от МВК

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В правила пересечения казахстанской границы внесли поправки. Теперь гражданам из 73 стран, которые прилетают в Казахстан авиасообщением, не требуется разрешение от МВК на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

7 февраля были внесены изменения в "Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года" были внесены по решению межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.

"Согласно внесенным изменениям исключено требование о получении разрешения МВК при въезде в Казахстан авиасообщением иностранным гражданам из числа стран с безвизовым режимом (введенных в одностороннем порядке или в рамках двусторонних соглашений), а также гражданам государств, с которыми по решению Правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение", – сообщается на сайде МИД РК.

Сейчас двусторонний безвизовый режим установлен Казахстаном с 19 странами:

Азербайджанская Республика

Аргентинская Республика

Республика Армения

Республика Беларусь

Федеративная Республика Бразилия

Гонконг КНР

Грузия

Кыргызская Республика

Куба (на стадии ратификации)

Республика Молдова

Монголия

Объединенные Арабские Эмираты

Российская Федерация

Республика Сербия

Республика Таджикистан

Турецкая Республика

Республика Узбекистан

Украина

Республика Эквадор

Республика Корея

Кроме того, на стадии ратификации находится подобное соглашение с Кубой.

Также, с 1 января 2022 года восстановлено действие 30-дневного безвизового режима для въезда в Казахстан иностранным гражданам из 54 стран:

Австралийский Союз

Соединенные Штаты Америки

Австрийская Республика

Королевство Бахрейн

Королевство Бельгия

Республика Болгария

Объединенные Арабские Эмираты

Святой Престол Ватикан

Социалистическая Республика Вьетнам

Федеративная Республика Германия

Греческая Республика

Королевство Дания

Новая Зеландия

Япония

Государство Израиль

Республика Ирландия

Республика Исландия

Королевство Испания

Республика Индонезия

Итальянская Республика

Канада

Государство Катар

Республика Кипр

Республика Колумбия

Республика Корея

Государство Кувейт

Латвийская Республика

Литовская Республика

Княжество Лихтенштейн

Великое Герцогство Люксембург

Венгрия

Малайзия

Республика Мальта

Соединенные Штаты Мексики

Княжество Монако

Королевство Нидерландов

Королевство Норвегия

Султанат Оман

Республика Польша

Португальская Республика

Румыния

Королевство Саудовская Аравия

Республика Сингапур

Словацкая Республика

Республика Словения

Королевство Таиланд

Турецкая Республика

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Республика Филиппины

Финляндская Республика

Французская Республика

Республика Хорватия

Чешская Республика

Республика Чили

Швейцарская Конфедерация

Королевство Швеция

Эстонская Республика

Граждане этих 73 стран имеют право въезда в Казахстан авиасообщением без оформления виз и получения разрешений от МВК. Тем не менее, прибывая в страну любым другим способом разрешение будет требоваться обязательно.

Кроме того, казахстанцам разрешили выезжать в иностранные государства через международные аэропорты Казахстана, при этом, сократив ограничение срока по кратности пересечения границ с 30 дней до 15 дней.

Ранее сообщалось, что на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана были приняты послабления карантинных мер для бизнеса и населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956857-grazhdane-73-stran-teper-mogut-priletat-v-kazahstan-bez-razresheniya-ot-mvk/