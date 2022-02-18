Граждане 73 стран теперь могут прилетать в Казахстан без разрешения от МВК
В правила пересечения казахстанской границы внесли поправки. Теперь гражданам из 73 стран, которые прилетают в Казахстан авиасообщением, не требуется разрешение от МВК на въезд. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.
7 февраля были внесены изменения в "Порядок пересечения Государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений с 11 мая 2020 года" были внесены по решению межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции.
"Согласно внесенным изменениям исключено требование о получении разрешения МВК при въезде в Казахстан авиасообщением иностранным гражданам из числа стран с безвизовым режимом (введенных в одностороннем порядке или в рамках двусторонних соглашений), а также гражданам государств, с которыми по решению Правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение", – сообщается на сайде МИД РК.
Сейчас двусторонний безвизовый режим установлен Казахстаном с 19 странами:
- Азербайджанская Республика
- Аргентинская Республика
- Республика Армения
- Республика Беларусь
- Федеративная Республика Бразилия
- Гонконг КНР
- Грузия
- Кыргызская Республика
- Куба (на стадии ратификации)
- Республика Молдова
- Монголия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Российская Федерация
- Республика Сербия
- Республика Таджикистан
- Турецкая Республика
- Республика Узбекистан
- Украина
- Республика Эквадор
- Республика Корея
Кроме того, на стадии ратификации находится подобное соглашение с Кубой.
Также, с 1 января 2022 года восстановлено действие 30-дневного безвизового режима для въезда в Казахстан иностранным гражданам из 54 стран:
- Австралийский Союз
- Соединенные Штаты Америки
- Австрийская Республика
- Королевство Бахрейн
- Королевство Бельгия
- Республика Болгария
- Объединенные Арабские Эмираты
- Святой Престол Ватикан
- Социалистическая Республика Вьетнам
- Федеративная Республика Германия
- Греческая Республика
- Королевство Дания
- Новая Зеландия
- Япония
- Государство Израиль
- Республика Ирландия
- Республика Исландия
- Королевство Испания
- Республика Индонезия
- Итальянская Республика
- Канада
- Государство Катар
- Республика Кипр
- Республика Колумбия
- Республика Корея
- Государство Кувейт
- Латвийская Республика
- Литовская Республика
- Княжество Лихтенштейн
- Великое Герцогство Люксембург
- Венгрия
- Малайзия
- Республика Мальта
- Соединенные Штаты Мексики
- Княжество Монако
- Королевство Нидерландов
- Королевство Норвегия
- Султанат Оман
- Республика Польша
- Португальская Республика
- Румыния
- Королевство Саудовская Аравия
- Республика Сингапур
- Словацкая Республика
- Республика Словения
- Королевство Таиланд
- Турецкая Республика
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
- Республика Филиппины
- Финляндская Республика
- Французская Республика
- Республика Хорватия
- Чешская Республика
- Республика Чили
- Швейцарская Конфедерация
- Королевство Швеция
- Эстонская Республика
Граждане этих 73 стран имеют право въезда в Казахстан авиасообщением без оформления виз и получения разрешений от МВК. Тем не менее, прибывая в страну любым другим способом разрешение будет требоваться обязательно.
Кроме того, казахстанцам разрешили выезжать в иностранные государства через международные аэропорты Казахстана, при этом, сократив ограничение срока по кратности пересечения границ с 30 дней до 15 дней.
Ранее сообщалось, что на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана были приняты послабления карантинных мер для бизнеса и населения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956857-grazhdane-73-stran-teper-mogut-priletat-v-kazahstan-bez-razresheniya-ot-mvk/