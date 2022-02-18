Из-за сильного бурана в Алматинской области закрыли дорогу

Иллюстративное фото: pixabay.com

Из-за сильного бурана и нулевой видимости в Алматинской области сегодня, 18 февраля, с 09:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодороге республиканского значения Ушарал – Достык", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Уточняется, что трасса Ушарал – Достык закрыта с 84 по 184 километр – от села Коктума до села Достык.

В связи с этим спасатели призвали водителей воздержаться от поездок в этом направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы "112".

При выезде в дальнюю дорогу автолюбителям рекомендуют ознакомиться с прогнозом погоды и взять с собой все необходимые вещи, которые могут помочь в экстремальных ситуациях – паяльную лампу, тросы, цепи для колес, лопаты, парафиновые свечки, а также теплую одежду, запас еды и воды.

"Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру 101 и 112", – добавили в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956743-iz-za-silnogo-burana-v-almatinskoy-oblasti-zakryli-dorogu/