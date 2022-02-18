Профильный предмет на ЕНТ для поступления на IT-специальности сменится в Казахстане

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При поступлении на IT-направления абитуриенты со следующего учебного года будут сдавать не физику, а информатику. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства образования и науки Казахстана.

Как объяснили в МОН, к ним поступило много обращений о включении предмета "Информатика" в перечень профильных предметов на ЕНТ для абитуриентов, поступающих в вузы на IT-специальности.

В связи с этим министерство провело анализ и решило, что с 2022-2023 учебного года желающие поступить на группы образовательных программ "Подготовка учителей информатики", "Информационные технологии" и "Информационная безопасность" на ЕНТ должны будут сдавать комбинацию "Математика + Информатика" вместо "Математика + Физика".

"В этом 2021-2022 учебном году профильным предметом остается "Физика", но в качестве "пилота" по выбору абитуриентов во время мартовского ЕНТ будет дополнительно доступна опция выбора комбинации "Математика + Информатика" для поступления на эти направления", - сообщили в МОН.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила проведения ЕНТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956724-profilnyy-predmet-na-ent-dlya-postupleniya-na-it-spetsialnosti-smenitsya-v-kazahstane/