Дворы и скверы изменятся в Нур-Султане: власти показали эскизы

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

В 2022 году в столице Казахстана планируется благоустроить 250 общественных пространств, дворов и скверов. Также продолжится работа по облагораживанию заброшенных пустырей, сообщается на официальном сайте Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

Благоустройство столицы проводится в рамках мастер-плана "Нур-Султан-комфортный город". Работа запланирована на 250 участках.

В управлении архитектуры рассказали, что планируется организовать прогулочные зоны, озеленить общественные места, реконструировать скверы, увеличить протяженность велодорожек.

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

Особое внимание будет уделяться созданию отдельных общественных пространств в жилых массивах, таких как "Агрогородок", "Коктал-1,2", "Железнодорожный", "Интернациональный", "Уркер". Также масштабные работы по преображению ожидают микрорайон "Юго-Восток".

"В прошлом году благоустроили порядка 190 общественных пространств и дворов. В этом году планируется охватить значительно больше, сохраняя принцип полицентричности. При этом, важно, что сами жители принимают в обсуждениях по благоустройствоу активное участие", – отметил глава управления Нурлан Уранхаев.

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

Также, принимая во внимание поручение президента о необходимости популяризовать массовый спорт, продолжится строительство спортивных площадок. Появится больше пространств для занятий экстремальными видами спорта вроде скейтинга, паркура или bmx райдинга.

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

"На еженедельной основе совместно с районными акиматами проводятся общественные слушания, ведется сбор пожеланий и рекомендаций от активистов, городских сообществ по созданию комфортных городских условий", – отметил руководитель Центра урбанистики Елнар Базыкен.

Кроме того, продолжится работа по преображению исторического центра города.

"В этом году будут благоустроены улицы Кенесары, Ауезова, Бараева, а также проспект Республики, где центральным общественным пространством станет городская площадь", – говорит Елнар Базыкен на своей странице в Facebook.

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

Фото: Управление архитектуры Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956657-blagoustroystvo-stolitsy-kak-izmenitsya-oblik-nur-sultana-v-2022-godu-foto/