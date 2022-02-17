Четыре компании закупали ГСМ по завышенным ценам в Нур-Султане

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Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Миннацэкономики по Нур-Султану провел проверку после обращения РОО "Әділдік Жолы", по итогам которой были выявлены нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте КРЕМ МНЭ РК.

Проверяющие установили, что несколько разничных реализаторов ГСМ превысили предельные цены на несколько видов нефтепродуктов.

Фото: официальный сайт КРЕМ Миннацэкономики Казахстана

Подчеркивается, что в начале января Минэнерго установил предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов с учетом налога на добавленную стоимость:

бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр;

– 89 тенге за литр; бензин марки АИ-92 – 182 тенге за литр;

– 182 тенге за литр; бензин марки АИ-93 – 182 тенге за литр;

– 182 тенге за литр; бензин марки АИ-95 – 215 тенге за литр.

При этом максимальные ценники на дизельное топливо (летнее, межсезонное) отличаются в зависимости от региона:

на территории Акмолинской, Актюбинской, Костанайской областей, а также в ВКО, ЗКО И СКО – 260 тенге за литр ;

; в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областях – 230 тенге за литр.

По итогам проверки в отношении 4 субъектов предпринимательства были составлены протоколы по части 1 статьи 171 КоАП РК.

Сообщается, что материалы дела направлены для рассмотрения в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956601-chetyre-kompanii-zakupali-gsm-po-zavyshennym-tsenam-v-nur-sultane/