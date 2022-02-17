Карту религиозной ситуации предложили разработать в разрезе регионов в Казахстане

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Сенатор Султан Дюсембинов на пленарном заседании палаты сообщил, что Госпрограмма по противодействию религиозному экстремизму и терроризму не дала должного результата, несмотря на то, что на ее реализацию за пять лет было выделено 270 млрд тенге, передает NUR.KZ.

Свой депутатский запрос Дюсембинов адресовал премьер-министру Алихану Смаилову.

"На сегодняшний день, по статданным, 73% граждан, интересующихся религией, ищут необходимые сведения в Интернете. То есть, современные интернет-сайты, видеохостинги, социальные страницы, блог-платформы и другие связующие средства масс-медиа способствуют, наряду с появлением новых возможностей в мире, и появлению новых рисков. В целом, деструктивные религиозные течения имеют единую основу, общую цель – создание Халифата, жизни в Халифате, непризнание Конституции и структуры законодательства страны, культуры, традиций и языка нашего народа", - отметил он.

Сенатор привел слова заместителя начальника антитеррористического центра РК Сергея Швейкина о том, что число последователей деструктивных течений в Казахстане превышает 20 тысяч человек.

"Здесь возникает вопрос – почему и количество увеличивается? По некоторым данным, для реализации госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в стране на 2018-2022 годы из госбюджета на пять лет выделено 270 млрд тенге, но только 4% из них потрачены на профилактические мероприятия. О том, что данная программа не дала должного результата, свидетельствуют события трагического января", - пояснил депутат.

В этой связи он предложил провести углубленное изучение религиозной ситуации и подготовить новую госпрограмму по противодействию религиозному экстремизму и терроризму.

Он также предложил разработать Карту религиозной ситуации Казахстана в разрезе регионов.

Указал он и на необходимость рассмотреть вопрос улучшения социального положения специалистов религиоведов, теологов в государственных организациях в сфере религии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956592-kartu-religioznoy-situatsii-predlozhili-razrabotat-v-razreze-regionov-v-kazahstane/