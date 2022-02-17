Ведущий пешком за собой колонну машин в метель полицейский восхитил казахстанцев (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Павлодарский полицейский шел пешком и вел за собой колонну машин в метель на трассе, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Застрявшие на дороге из-за бурана водители восхитились поступком и поблагодарили стража порядка.

Они рассказали, что 15 февраля вблизи села Торт-Кудук по трассе Павлодар - Нур-Султан метель встала перед ними стеной, видимость была нулевая. При этом в колонне ехали около 100 легковых и грузовых машин.

"В какой-то момент все просто встали, потому что ехать было бессмысленно", - отмечает житель российского Омска Данияр Сагиндыков.

Другой водитель Вячеслав рассказал, что выехал из Нур-Султана, миновал Акмолинскую область, но в районе села Торт-Кудук видимость пропала. К счастью, участок трассы патрулировали полицейские Куандык Рахметов и Биржан Нажимов, которые всех успокоили.

"Затем один шел впереди всей колонны, а второй включил маячки, двигались так по трассе, пока не появилась зона видимости. Именно они оказали помощь автомашинам, попавшим в снежный затор и показали дорогу", - рассказывает мужчина.

Еще один водитель Toyota Camry, который ехал с тремя пассажирами, добавил, что патрульные помогли откопать его машину и четыре других автомобиля, которые затем на тросе вытянули из снежного плена. После чего Куандык Рахметов пошел пешком, несмотря на обжигающий ветер, а его напарник направлялся следом, ведя за собой всю колонну до поселка Шидерты.

Напомним, похожая ситуация сложилась в прошлом году в Костанайской области. Там страж порядка тоже бежал перед машинами, чтобы указывать путь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956539-veduschiy-peshkom-za-soboy-kolonnu-mashin-v-metel-politseyskiy-voshitil-kazahstantsev-video/