"Мы будто в коробке": кызылординка с пятью детьми живет в одной комнате общежития

Фото: из личного архива

Жительница Кызылорды Анар Ибраева - многодетная мама. Сейчас женщина одна воспитывает пятерых детей. Большая семья вынуждена ютиться в одной комнате общежития. В нескольких квадратных метрах дети едят, моются, учат уроки и спят. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Анар Ибраева вышла замуж, когда ей было 19 лет. Супруги работали, поэтому финансовых проблем у них не было.

Однако спустя некоторое время муж пристрастился к алкоголю, стал все чаще выпивать. По словам женщины, она все терпела, но потом решила развестись.

"С мужем я развелась в 2015 году. Несколько лет вместе с детьми жила у родственников. Потом обратилась в городской акимат, просила дать временное жилье. Нас утроили в одну комнату общежития. Сейчас дети взрослые, им трудно жить в таких условиях", - говорит многодетная мать.

Старшей дочери Анар 17 лет, она - студентка колледжа. Самый младший ребенок - ученик начальных классов. Дети очень дружные, привыкли заботиться друг о друге. Вечером вместе делают уроки и ложатся спать.

Анар Ибраева. Фото: из личного архива

"Им трудно жить в тесной комнате, мы будто в коробке. Когда моются девочки, сыновья стоят в коридоре. Особенно сложно летом, в комнате становится очень жарко. К сожалению, арендовать квартиру нет никакой возможности. Сама я работаю продавщицей, зарплата 50 тысяч тенге.

Помимо этого получаю пособие. Есть кредиты. Со стороны отца детей нет регулярной помощи, у него работа сезонная. Иногда приходится покупать детям одежду и лекарств в кредит. Я прошу местный акимат дать нам другое жилье. Мне тяжело видеть, как мои дети страдают", - сетует Анар.

Как оказалось, в акимате Кызылорды знают о ситуации многодетной матери. При возможности местные чиновники обещали ей помочь.

"Анар Ибраева с 2019 года стоит в очереди на жилье, как многодетная мама. Ее номер 1208. Сама она работает в торговом доме, оклад 50 тысяч тенге. Также получает пособие в размере 61 382 тенге. Муж каждый месяц перечисляет 30 тысяч тенге. На данный момент специалисты пытаются ей помочь с жильем. Вопрос будет решен в ближайшее время", - сообщили в отделе внутренней политики городского акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956372-my-budto-v-korobke-kyzylordinka-s-pyatyu-detmi-zhivet-v-odnoy-komnate-obschezhitiya/