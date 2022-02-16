Волонтеров наделят преимуществом при устройстве на госслужбу в Казахстане

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Волонтеры при поступлении на гражданскую службу могут получить преимущество перед другими кандидатами. Такая норма заложена в проекте закона по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа и грантов для НПО. Депутаты мажилиса приняли документ в первом чтении, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил и.о. министра информации и общественного развития Болат Тлепов, проект закона состоит из трех основных блоков: волонтерская деятельность, благотворительность и господдержка НПО.

"Проектом закона предусмотрено, что при приеме на работу на гражданскую службу, то есть в госучреждения и казенные предприятия, конкурсная комиссия учитывает волонтерскую деятельность кандидатов, и шансы кандидатов с опытом волонтерства на поступление на гражданскую службу возрастают", - сообщил и.о. министра.

По волонтерской и благотворительной деятельности также предлагается льготное использование объектов госсобственности благотворительными и волонтерскими организациями.

Включены также нормы, касающиеся передачи в доверительное управление госимущества волонтерским и благотворительным организациям.

Предложены и меры немонетарного стимулирования благотворительности, аспекты корпоративной ответственности и преимущество для волонтеров при трудоустройстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956360-volonterov-nadelyat-preimuschestvom-pri-ustroystve-na-gossluzhbu-v-kazahstane/