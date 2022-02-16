Рысь, соболь и другие звери попали в объектив фотоловушки в Восточном Казахстане

Рысь в заповеднике. Фото: instagram.com/markakol_1976

Несколько интересных животных попали в объективы фотоловушек. Снимки появились на странице Маркакольского государственного природного заповедника в Instagram.

"Инспектор МГПЗ Краснопеев Н. В., ветеран заповедного дела, установил фотоловушку на участке "Матабайский ельник". В объектив фотоловушки попал ряд интересных животных", – написали в аккаунте заповедника.

Отмечается, что особенно ценными являются кадры рыси, гуляющей по снежной территории. Также можно увидеть фото соболя, белки и зайца.

Соболь. Фото: instagram.com/markakol_1976

Маркакольский государственный природный заповедник был организован в 1976 году в Восточно-Казахстанской области близ озера Маркаколь. Он располагается на площади 71 367 гектар.

Целью заповедника является сохранение и изучение природных комплексов южной части Алтая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956348-rys-sobol-i-drugie-zveri-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-vko/