Рысь, соболь и другие звери попали в объектив фотоловушки в Восточном Казахстане
Несколько интересных животных попали в объективы фотоловушек. Снимки появились на странице Маркакольского государственного природного заповедника в Instagram.
"Инспектор МГПЗ Краснопеев Н. В., ветеран заповедного дела, установил фотоловушку на участке "Матабайский ельник". В объектив фотоловушки попал ряд интересных животных", – написали в аккаунте заповедника.
Отмечается, что особенно ценными являются кадры рыси, гуляющей по снежной территории. Также можно увидеть фото соболя, белки и зайца.
Маркакольский государственный природный заповедник был организован в 1976 году в Восточно-Казахстанской области близ озера Маркаколь. Он располагается на площади 71 367 гектар.
Целью заповедника является сохранение и изучение природных комплексов южной части Алтая.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956348-rys-sobol-i-drugie-zveri-popali-v-obektiv-fotolovushki-v-vko/