Сколько дней отдохнут казахстанцы в марте

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

12 дней предстоит отдохнуть казахстанцам в марте. Помимо стандартных выходных жителей республики ждут сразу два праздника – 8 марта и Наурыз. Календарь праздничных и выходных дней опубликован на официальном портале электронного правительства.

На 8 марта – Международный женский день – казахстанцы отдохнут три дня. Так как 8 марта выпадает на вторник, то выходной переносится с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта. Таким образом, выходные будут длиться три дня подряд – 6, 7, 8 марта, а 5 марта будет рабочим днем.

Наурыз страна отметит с 21 по 23 марта. Включая субботу и воскресенье, казахстанцы отдохнут на этот праздник целых пять дней – 19, 20, 21, 22, 23 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году жителей страны ждут 23 праздничных дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956317-skolko-dney-otdohnut-kazahstantsy-v-marte/