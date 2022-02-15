Водителя парализовало за рулем в Экибастузе (видео)

Фото: polisia.kz

Водителя парализовало во время управления автомобилем в Экибастузе. На то, что происходит что-то неладное, обратили внимание полицейские, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Патрульные заметили, что на пересечении улиц Жусупа и Торайгырова внезапно остановился автомобиль, мешая движению транспорта.

Стражи порядка направились к машине и увидели, что за рулем сидит пожилой мужчина. Им сразу бросилось в глаза, что водителю плохо. На вопросы он ответить не мог, а только шевелил пальцами.

Правоохранители незамедлительно вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины ишемический инсульт.

Позже выяснилось, что водитель резко почувствовал себя плохо - у него онемели ноги и рука, тело было частично обездвижено, сильно кружилась голова.

Сейчас 63-летний житель города находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956250-voditelya-paralizovalo-za-rulem-v-ekibastuze-video/