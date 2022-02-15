Несколько улиц перекроют в Алматы из-за массового забега 20 февраля
20 февраля в Алматы пройдет зимний забег Winter Run, в связи с чем будет перекрыта часть городских дорог, передает МИА "Казинформ".
Как предупредили в оргкомитете забега, мероприятие будет проходить с 5 часов утра до 13:00. Старт забега будет дан у бизнес-центра "Нурлы Тау".
На забеге представлены 3 дистанции: детская дистанция на 3 км, дистанция на 10 км и скандинавская ходьба на 7 км.
Возраст участников – от 10 лет.
Время старта:
- 08:00 - старт дистанции на 3 км;
- 08:45 - старт дистанции на 10 км;
- 08:50 – старт дистанции на 7 км скандинавской ходьбой.
На время проведения мероприятия будет перекрыто движение на следующих участках дорог:
- по северной стороне проспекта Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан - с 05:00 до 13:00;
- въезд в тоннель по проспекту Аль-Фараби от улицы Мендикулова - с 05:00 до 13:00. Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет свободна для движения;
- по северной стороне проспекта Аль-Фараби от ул. Желтоксан до Esentai Mall - с 07:40 до 11:00. Южная сторона будет свободна для движения;
- по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Esentai Mall до проспекта Гагарина - с 08:30 до 10:45. Южная сторона будет свободна для движения.
Все ограничения были подобраны с учетом рационального распределения времени движения участников забега.
Также в оргкомитете поделились маршрутами для наиболее удобного проезда к БЦ "Нурлы Тау" на авто:
- по улице Желтоксан на юг до проспекта Аль-Фараби;
- по проспекту Назарбаева на юг до проспекта Аль-Фараби;
- по проспекту Аль-Фараби на запад до проспекта Назарбаева;
- по проспекту Назарбаева на север до проспекта Аль-Фараби;
- по южной стороне Аль-Фараби до улицы Желтоксан.
Из-за загруженности дорог организаторы забега посоветовали добираться до места на автобусе до пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Сейфуллина.
"Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового городка будет затруднена", - предупредили в оргкомитете.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956249-neskolko-ulits-perekroyut-v-almaty-iz-za-massovogo-zabega-20-fevralya/