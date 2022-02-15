Несколько улиц перекроют в Алматы из-за массового забега 20 февраля

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20 февраля в Алматы пройдет зимний забег Winter Run, в связи с чем будет перекрыта часть городских дорог, передает МИА "Казинформ".

Как предупредили в оргкомитете забега, мероприятие будет проходить с 5 часов утра до 13:00. Старт забега будет дан у бизнес-центра "Нурлы Тау".

На забеге представлены 3 дистанции: детская дистанция на 3 км, дистанция на 10 км и скандинавская ходьба на 7 км.

Возраст участников – от 10 лет.

Время старта:

08:00 - старт дистанции на 3 км;

08:45 - старт дистанции на 10 км;

08:50 – старт дистанции на 7 км скандинавской ходьбой.

На время проведения мероприятия будет перекрыто движение на следующих участках дорог:

по северной стороне проспекта Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан - с 05:00 до 13:00;

въезд в тоннель по проспекту Аль-Фараби от улицы Мендикулова - с 05:00 до 13:00. Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет свободна для движения;

по северной стороне проспекта Аль-Фараби от ул. Желтоксан до Esentai Mall - с 07:40 до 11:00. Южная сторона будет свободна для движения;

по северной стороне проспекта Аль-Фараби от Esentai Mall до проспекта Гагарина - с 08:30 до 10:45. Южная сторона будет свободна для движения.

Все ограничения были подобраны с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Также в оргкомитете поделились маршрутами для наиболее удобного проезда к БЦ "Нурлы Тау" на авто:

по улице Желтоксан на юг до проспекта Аль-Фараби;

по проспекту Назарбаева на юг до проспекта Аль-Фараби;

по проспекту Аль-Фараби на запад до проспекта Назарбаева;

по проспекту Назарбаева на север до проспекта Аль-Фараби;

по южной стороне Аль-Фараби до улицы Желтоксан.

Из-за загруженности дорог организаторы забега посоветовали добираться до места на автобусе до пересечения проспекта Аль-Фараби и улицы Сейфуллина.

"Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового городка будет затруднена", - предупредили в оргкомитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956249-neskolko-ulits-perekroyut-v-almaty-iz-za-massovogo-zabega-20-fevralya/