Действительно ли на автозаводах Казахстана "прикручивают лишь колеса", проверит МИИР

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявили о планах проверить отечественные автозаводы после слов Токаева о том, что якобы в Казахстане "лишь прикручивают колеса" новым авто, а все остальное производится за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании кабмина сообщил, что для проверки отечественных заводов по производству автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на предмет соблюдения локализации создана рабочая комиссия, в состав которой вошли представителей госорганов, сената и мажилиса, общественных объединений, СМИ, а также блогеры.

"Срок исполнения поручения – июль 2022 года. Данное поручение также на контроле. Три завода в Алматы, Костанае и Уральске мы уже посетили. Выездные проверки завершим до конца февраля. Дополнительно планируем на площадках автопроизводителей провести дни открытых дверей.

Сейчас мы проводим анализ всех соглашений о промсборке с дальнейшим пересмотром документов с акцентом на переход моделей на мелкоузловую сборку и производство компонентов", - добавил он.

В целом, по словам министра, для увеличения локализации отечественных предприятий в ведомстве сформировали пошаговый план действий по производству автокомпонентов, а также прорабатывают вопрос привлечения сертифицированных поставщиков для создания в последующем совместного производства.

Напомним, на расширенном заседании правительства президент заявил, что Казахстан не должен открывать свой рынок для импортного автохлама. При этом казахстанскую автосборку, по мнению главы государства, нужно проверить, поскольку граждане считают, что местным авто на заводах "лишь прикручивают колеса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956207-deystvitelno-li-na-avtozavodah-kazahstana-prikruchivayut-lish-kolesa-proveryat-v-miir/